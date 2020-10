Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αντίστροφη μέτρηση για τις ποινές

Συνεχίζεται σήμερα η μακρά διαδικασία, μετά τη χθεσινή απρόοπτη εξέλιξη. Στην τελική ευθεία για τις ποινές.

Στις 11 το πρωί θα συνεχιστεί η διαδικασία στη δίκη της Χρυσής Αυγής, που χθες είχε μία απρόσμενη εξέλιξη καθώς η πρόεδρος ουσιαστικά κάλεσε την εισαγγελέα Έδρας είτε να διευκρινίσει την ήδη υποβληθείσα πρόταση της για τις εκτίσεις των ποινών είτε να τη συμπληρώσει.

Παράλληλα ζήτησε να προσκομιστούν στο δικαστήριο από την Εισαγγελία Εφετών τα βουλεύματα που αφορούν τον Γιάννη Λαγό προκειμένου να διαπιστωθεί αν καταγράφεται σε αυτά παραβίαση των όρων που του έχουν επιβληθεί, θέμα τεράστιας σημασίας για την κρίση του δικαστηρίου ως προς το αν θα αποφασίσει την έκτιση ή όχι της ποινής του ευρωβουλευτή. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν ζήτησε ή όχι ανασταλτικό στην έφεση ο ίδιος ο κ. Λαγός, που εν προκειμένω δεν ζήτησε καταγγέλλοντας το δικαστήριο, αφού το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει αυτεπάγγελτα για το θέμα αυτό.

Η χθεσινή διαδικασία έκλεισε χωρίς να συνεχιστούν οι δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης, που αναμένεται να συνεχιστούν και πιθανότατα να ολοκληρωθούν σήμερα εκτός απροόπτου. Εφόσον η διαδικασία κινηθεί εντός αυτού του πλαισίου είναι πιθανό η απόφαση του δικαστηρίου για το αν και ποιοι καταδικασθέντες θα εκτίσουν τις ποινές τους να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών και έως αύριο Πέμπτη.

Το βέβαιο είναι πως το δικαστήριο αναζητεί κάθε στοιχείο που θα το βοηθήσει να έχει ορθή κρίση για το ζήτημα αυτό, όπως άλλωστε φάνηκε και από όσα ειπώθηκαν μεταξύ της προέδρου της Έδρας κ. Λεπενιώτη και της εισαγγελέως κ. Οικονόμου χθες τόσο για τα ποινικά μητρώα 11 καταδικασθέντων όσο και τον κ. Λαγό και τους περιοριστικούς όρους . Ίσως η χθεσινή καταληκτική ερώτηση της προέδρου «αυτή είναι η πρόταση; Για όλους (ανασταλτικό στην έφεση) παρά τον κίνδυνο υποτροπής;» προς την κ. Οικονόμου, να δηλώνει και τον προβληματισμό του δικαστηρίου ως προς συγκεκριμένους καταδικασθέντες και το αν θα θεωρηθούν υπότροποι ή όχι.