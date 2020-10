Πολιτική

Αποστρατικοποίηση νησιών ζητεί με αντι-NAVTEX η Τουρκία

Λήμνος, Σαμοθράκη και Άη Στράτης μπαίνουν αυτήν τη φορά στο «στόχαστρο» της Άγκυρας. Νέα επίθεση από Ερντογάν. Στη Λευκωσία σήμερα ο Μητσοτάκης.

Νέα πρόκληση από την Τουρκία, αυτήν τη φορά με αντι – NAVTEX, με αφορμή τις ασκήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο, μέσω της οποίας ζητεί την αποστρατικοποίηση της Σαμοθράκης, της Λήμνου και του Αη Στράτη, βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης.

Η κίνηση έρχεται μόλις λίγες ώρες αφού το Oruc Reis βρήκε «τοίχος» από ελληνικά πολεμικά πλοία, πλησιάζοντας το Καστελλόριζο και αφού ο Ερντογάν προκαλούσε με νέες εμπρηστικές δηλώσεις του ενώπιον του Υπουργικού του Συμβουλίου, όπου δήλωσε πως «θα σπάσουμε κάθε χέρι που απλώνεται ενάντια στην ανεξαρτησία και το μέλλον του έθνους μας, στη σημαία μας, στην προσευχή μας, στο κράτος μας, στην πατρίδα μας. Θα προκαλέσουμε μεγαλύτερους εφιάλτες σε όσους δεν σταματούν να προσπαθούν να διαμελίσουν την πατρίδα μας την οποία υπερασπιζόμαστε εδώ και 1000 χρόνια με τίμημα τη ζωή μας».

Η Ελλάδα στον αντίποδα, συνεχίζει τις διπλωματικές κινήσεις της, μετά τα αιτήματα προς τις Βρυξέλλες για διακοπή των τελωνειακών σχέσεων Ευρώπης – Τουρκίας και το αίτημα προς τρεις Ευρωπαίους Υπουργούς για εμπάργκο όπλων, καθώς και τη συμφωνία με την Αλβανία για να πάει στη Χάγη το θέμα της ΑΟΖ, ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Λευκωσία για τριμερή με τους Προέδρους της Κύπρου και της Αιγύπτου.