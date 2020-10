Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: ξεκινά η δίκη – έξι οι κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνθήκες του θανάτου του 33χρονου σε δημόσια θέα, έρχονται σήμερα στο προσκήνιο.

Οι συνθήκες του αποτρόπαιου θανάτου του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου έρχονται στο προσκήνιο καθώς σήμερα έχει προσδιοριστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη των έξι κατηγορουμένων , δύο επιχειρηματιών και τεσσάρων αστυνομικών , για όσα συνέβησαν το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018 στην οδό Γλάδστωνος στο κέντρο της Αθήνας.

Τόσο οι δύο πολίτες, ο κοσμηματοπώλης και ένας μεσίτης, όσο και οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν σπεύσει στο σημείο είναι κατηγορούμενοι για θανατηφόρα σωματική βλάβη .

Ο θάνατος του 33χρονου είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη λόγω της σκληρότητας των χτυπημάτων που δέχθηκε ο ακτιβιστής από τους κατηγορούμενους. Το υλικό που καταγράφηκε και μεταδόθηκε στα ΜΜΕ με τον 33χρονο να δέχεται σφοδρά χτυπήματα από τους δύο πρώτους κατηγορούμενους και τελικά να ξεψυχά ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να του περάσουν χειροπέδες είχε προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και χαρακτηρίστηκε από την Πολιτική Αγωγή της υπόθεσης "θάνατος σε δημόσια θέα".

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ο 33χρονος στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 2:30 το μεσημέρι "εισήλθε για άγνωστη αιτία" στο κοσμηματοπωλείο του πρώτου κατηγορούμενου επί της οδού Γλάδστωνος του οποίου η πόρτα ήταν ανασφάλιστη από τον ιδιοκτήτη λόγω της ολιγόλεπτης απουσίας του. Ο Κωστόπουλος, σύμφωνα με τη δικογραφία , ήταν σε υπερδιέγερση και όταν αντιλήφθηκε πως δεν μπορεί να εξέλθει, άρχισε να χτυπά με πυροσβεστήρα αρχικά την γυάλινη θύρα και στην συνέχεια το κατώτερο επίπεδο της βιτρίνας που θρυμματίστηκε. Όταν το θύμα επιχείρησε να συρθεί για να βγει από εκεί δέχθηκε αλλεπάλληλα σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα από τον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενώ ήδη ήταν αιμόφυρτος και σε "αδυναμία συγκέντρωσης των δυνάμεων του και εμφάνιζε δυσχέρειες στην αναπνοή.. .έδρασαν με υπερβάλλοντα ζήλο" και με άσκηση έντονης βίας τον ακινητοποίησαν.

Το βούλευμα αναφέρει πως οι δύο καταστηματάρχες αν και λόγω της ηλικίας τους και της στοιχειώδους κοινωνικής εμπειρίας που είχαν θα μπορούσαν να προβλέψουν το θανατηφόρο αποτέλεσμα των χτυπημάτων εν τούτοις "από έλλειψη της προσήκουσας προσοχής ...έδρασαν απερίσκεπτα μη προβλέποντας το επελθόν αποτέλεσμα".

Περίπου 200 άτομα ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα συλλογικοτήτων και συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο. Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, απαγορεύεται όμως η στάθμευση.