Αθλητικά

Ολυμπιακός: ξεκινάει το 20ο ταξίδι του στ’... αστέρια!

Οι πρωταθλητές Ελλάδας βρίσκονται στην έβδομη θέση της λίστας με τις ομάδες που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές.

Από το... σπίτι του, απέναντι στην Μαρσέιγ, κάτω από την «σκιά» του κορονοϊού, αρχίζει απόψε (22:00) ο Ολυμπιακός την 20η διαδρομή του στους ομίλους του Champions League της δόξας και του χρήματος.

Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας, χρειάστηκε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της Ομόνοιας (2-0 εντός και 0-0 εκτός) στα playoffs της κορυφαίας διοργάνωσης, για να βρεθεί στον ίδιο όμιλο με Μάντσεστερ Σίτι, Πόρτο και την ομάδα της Μασσαλίας.

Η καλύτερη πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League (αλλά και στο... παλιό Κύπελλο Πρωταθλητριών) σημειώθηκε την σεζόν 1998-99, όταν αποκλείστηκε από την Γιουβέντους στα προημιτελικά (2-1 ήττα το Τορίνο και 1-1 στο ΟΑΚΑ), ενώ άλλες έξι φορές έφτασε στους «16», με πιο πρόσφατη την σεζόν 2013-14, όταν έμεινε εκτός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0 νίκη εντός και 3-0 ήττα εκτός).

Συνολικά, στην κορυφαία διοργάνωση, ο Ολυμπιακός μετρά 174 αγώνες, 63 νίκες, 33 ισοπαλίες και 78 ήττες, ενώ έχει σημειώσει 214 γκολ κι έχει δεχθεί 265.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 35η θέση της κατάταξης συλλόγων της UEFA με 43.000 βαθμούς και είναι φυσικά ο ελληνικός σύλλογος με την καλύτερη θέση στην σχετική βαθμολογία. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 7η θέση του πίνακα με τις ομάδες που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές στην διοργάνωση.

Μπροστά του βρίσκονται μόνο Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης με 25 συμμετοχές, Μπάγερν Μονάχου και Πόρτο με 24, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 23 και η Γιουβέντους με 21.

Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας βρίσκεται επίσης στην 28η θέση της κατάταξης αξιών στο Champions League, σύμφωνα με την γερμανική ιστοσελίδα transfermartk.de, που ειδικεύεται στο «χρηματιστήριο» του ποδοσφαίρου, με εκτιμώμενη αξία 96,30 εκατομμύρια ευρώ, μπροστά μόνο από τις: Λοκομοτίβ Μόσχας (86,55), Μπασακσεχίρ (86,35), Μίντιλαντ (42,05) και Φερεντσβάρος (24,25).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ακριβότερος παίκτης του Ολυμπιακού παραμένει ο Μαντί Καμαρά με εκτιμώμενη αξία 12 εκατ. ευρώ.

Οι άλλες ομάδες του ομίλου των νταμπλούχων Ελλάδος, οι Μάντσεστερ Σίτι, Πόρτο και Μαρσέιγ, βρίσκονται στην 2η, 18η και 19η θέση, με 1,07 δισ. ευρώ, 251,35 εκατ. ευρώ και 219,00 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Οι 32 ομάδες των οκτώ ομίλων του UCL έχουν εκτιμώμενη αξία 13,88 δισ. ευρώ.

Ο Ολυμπιακός με μέσο όρο ηλικίας τα 26,4 χρόνια, βρίσκεται στην 19η θέση της κατάταξης των 32 ομάδων με βάση την ηλικία των παικτών τους. «Γηραιότερη» όλων, είναι η Γιουβέντους με 28,4 χρόνια και «νεότερη» η Σάλτσμπουργκ με 23,6 χρόνια.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι 18η «γηραιότερη» με 26 χρόνια, η Πόρτο είναι 20η μαζί με την Μπάγερν με 25,9, ενώ η Μαρσέιγ είναι η 6η νεότερη με μέσο όρο ηλικίας τα 24,9 έτη.

Τα χρήματα που έχει βάλει στα ταμεία του ο Ολυμπιακός από την συμμετοχή του στο Champions League, τις τελευταίες 18 σεζόν, από το 2001 (έτος των πρώτων επίσημων στοιχείων στην ιστοσελίδα της UEFA) είναι 256,5 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας έσοδα κατά μέσο όρο 18,3 εκατ. ευρώ ανά σεζόν, σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα calcioefinanza (βασισμένη σε στοιχεία της UEFA), που ασχολείται με την οικονομία του ποδοσφαίρου.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένα 33.362.000 και συγκεκριμένα, 15.250.000 ευρώ για την είσοδό στους ομίλους, 15.512.000 ευρώ από την κατάταξη 10ετίας και 3.600.000 ευρώ από market pool. Επίσης κάθε νίκη στους ομίλους δίνει 2,7 εκατ. ευρώ, και κάθε ισοπαλία 900.000 ευρώ, ενώ πιθανή πρόκριση στους «16» του UCL προσφέρει μπόνους 9,5 εκατ. ευρώ.