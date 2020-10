Πολιτική

Μητσοτάκης: στην Κύπρο για την τριμερή με Αναστασιάδη και Αλ Σίσι

Στο επίκεντρο της Συνόδου, το Κυπριακό, αλλά και η εντεινόμενη τουρκική επιθετικότητα στην ανατολική Μεσόγειο.

Στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου.

Το πρόγραμμά του έχει ως εξής:

Στις 09.35, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Στις 10.50, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, ΆμπντΕλ Φατάχ Αλ Σίσι .

Στις 11.15, είναι προγραμματισμένη η έναρξη των συνομιλιών των αντιπροσωπειών της Τριμερούς Συνόδου.

Στις 12.45, οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο και στη συνέχεια θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας.

H 8η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου, Παναγιώτης Σεντώνας, ο συντονισμός, η εμβάθυνση της συνεργασίας και η διαμόρφωση κοινών θέσεων ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο στέλνουν μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση για την αποφασιστικότητα των τριών χωρών να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η Σύνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις και οι δράσεις της Τουρκίας επηρεάζουν τις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια, επισήμανε ο κ. Σεντώνας για να προσθέσει.

«Κατά συνέπεια, ο συντονισμός, η εμβάθυνση της συνεργασίας και η διαμόρφωση κοινών θέσεων σε σειρά ζητημάτων αποκτούν ιδιαίτερη αξία και στέλνουν μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, ως προς την αποφασιστικότητα των τριών χωρών να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Τη Σύνοδο θα απασχολήσει η συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα, η οποία εκδηλώνεται όχι μόνο μέσω της διενέργειας γεωτρητικών και σεισμικών ερευνών εντός της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και με την απόφαση της 5ης Οκτωβρίου για άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου, κατά παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο της Συνόδου θα τεθεί και το Κυπριακό. Ο Πρόεδρος της Κύπρου θα αναφερθεί στις τελευταίες εξελίξεις αλλά και στην ετοιμότητα και αποφασιστικότητα του να ανταποκριθεί άμεσα στην εκφρασθείσα πρόθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία για επίλυση του Κυπριακού.

Περαιτέρω, κατά τη Σύνοδο θα συζητηθούν:

(α) τα αποτελέσματα και η πρόοδος του τριμερούς μηχανισμού, τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε νέους τομείς συνεργασίας,

(β) η ενεργειακή συνεργασία,

(γ) το μεταναστευτικό,

(δ) η καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

(ε) περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Συρία, στη Λιβύη και η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

(στ) η κατάσταση όπως εξελίσσεται σε σχέση με την πανδημία του κορονοϊού».

Καταλήγοντας, ο κ. Σεντώνας ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου θα υιοθετηθεί Κοινή Διακήρυξη, μέσα από την οποία θα διατυπώνονται οι κοινές θέσεις Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου σε μία σειρά από ζητήματα, προκλήσεις και πολιτικές.