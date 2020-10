Κοινωνία

Ζαΐρη στον ΑΝΤ1 για Χρυσή Αυγή: Η Εισαγγελέας δεν ήταν απαλλακτική για όλα

Η πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων μιλά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων.

Για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και συγκεκριμένα για το ζήτημα της «διαφωνίας» που έχει προκύψει μεταξύ της δικαστού και της εισαγγελέως της Έδρας μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων.

Η Άννα Ζαΐρη τόνισε ότι, οι διαφωνίες μεταξύ εισαγγελέων και δικαστών είναι σύνηθες φαινόμενο. «Δεν έχει σημασία η σοβαρότητα της υπόθεσης, η διαφωνία μπορεί να είναι και για το μικρότερο», είπε, συμπληρώνοντας πως «το θέμα εδώ ήταν η διάσταση που πήρε το ζήτημα».

Χαρακτήρισε «λανθασμένη» την αντίληψη ότι ο εισαγγελέας προτείνει «κάτι χειρότερο» από τον δικαστή, υπογραμμίζοντας ότι, «ο εισαγγελέας δεν αποφασίζει, είναι άλλη η ευθύνη του δικαστή».

Κληθείσα να σχολιάσει την απαίτηση της δικαστού Μαρίας Λεπενιώτη να ζητήσει εξηγήσεις από την Εισαγγελέα Αδαμαντία Οικονόμου, σχετικά με την πρόταση που κατέθεσε για αναστολή των ποινών των καταδικασθέντων, ξεκαθάρισε ότι, «είναι δικαίωμα του δικαστηρίου να ζητήσει από οποιοδήποτε παράγοντα περισσότερα στοιχεία».

Σχετικά, πάντως, με το χθεσινό περιστατικό που προκάλεσε τη διακοπή της δίκης για σήμερα, η πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων, εξέφρασε τις αμφιβολίες της, σημειώνοντας πως «δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι τα πράγματα έγινα όπως γράφτηκαν. Δεν έχω ιδία αντίληψη, αλλά δεν νομίζω ότι ‘άδειασε’ την εισαγγελία», είπε σχετικά.

«Η Εισαγγελέας δεν ήταν απαλλακτική για όλα, αλλά για ένα αδίκημα», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας πως «εμφανίζεται μεροληπτική, αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος εκτός υποψίας πάντοτε».

Εξηγώντας σχετικά την επιβολή ποινών και τις αναστολές, είπε πως «ο νόμος είναι πολύ επιεικής, θέτει προϋποθέσεις για το πότε είναι κάποιος ύποπτος φυγής», άρα και είναι αυτός που εφαρμόζεται από τις δικαστικές Αρχές, ενώ κληθείσα να σχολιάσει την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας, ξεκαθάρισε πως «δε θα κρίνω τις κρίσεις των συναδέλφων μου, γιατί δεν έχω δικάσει».

Τέλος, εκτίμησε ότι η αποστροφή του λόγου του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου ότι, «θα ψάχνετε και δε θα μας βρίσκετε», ήταν «λόγια του αέρα».