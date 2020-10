Life

“Special Report”: Αυτοψία και απαντήσεις για τις φονικές πλημμύρες στη Χαλκίδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έφταιξε και «σβήστηκε» μια περιοχή από το χάρτη, παίρνοντας μαζί της οκτώ ζωές. Απαντήσεις από ντόπιους και ειδικούς για τις κακοτεχνίες, αλλά και την κλιματική αλλαγή.