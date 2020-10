Τεχνολογία - Επιστήμη

Στους δρόμους της Αθήνας ηλεκτρικό λεωφορείο (βίντεο)

Χωρίς εισιτήριο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιβάτες το λεωφορείο που θα κάνει πιλοτικά το δρομολόγιο Ομόνοια – Ρεξ, μέσω Κλαυθμώνος, Συντάγματος, για τους επόμενους δύο μήνες.