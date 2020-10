Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και χαλάζι

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από το κύμα κακοκαιρίας που δίνει ήδη τα πρώτα σημάδια του.

Η κακοκαιρία που εκδηλώνεται στη νότια νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, θα συνεχιστεί και σήμερα Τετάρτη (21-10-2020), ενώ εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται σταδιακά από την Πέμπτη (22-10-2020).

Πιο συγκεκριμένα, θα επηρεαστούν:

1. Η Κρήτη μέχρι τις βραδινές ώρες της Πέμπτης.

2. Οι Κυκλάδες, κυρίως οι δυτικές, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

3. Τα Δωδεκάνησα μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.