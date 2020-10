Κόσμος

Ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου περιμένοντας για μια βίζα!

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από το συνωστισμό χιλιάδων ανθρώπων που περίμεναν έξω από προξενείο.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν στον ανοικτό χώρο όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και περίμενε με την ελπίδα να εξασφαλίσει βίζα από το προξενείο του Πακιστάν στην πόλη Τζαλαλάμπαντ (ανατολικά), δήλωσαν αξιωματούχοι σήμερα.

Ο Σοχράμπ Καντέρι, στέλεχος της αυτοδιοίκησης της επαρχίας Νανγκαρχάρ, της οποίας η Τζαλαλάμπαντ είναι η πρωτεύουσα, διευκρίνισε ότι από τους 15 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, οι 11 ήταν γυναίκες. Είπε επίσης ότι τραυματίστηκαν πολλοί ηλικιωμένοι.

Δύο άλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πάνω από 3.000 Αφγανοί είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή και προσπαθούσαν να μαζέψουν τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να υποβάλουν αίτηση να τους δοθεί βίζα στο Πακιστάν.