Ελλάδα 2021: “Ας κρατήσουν οι χοροί” (βίντεο)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το βιντεοκλίπ της επετείου για τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης.

Το τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου, επέλεξε η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» προκειμένου να δημιουργήσει το βιντεοκλίπ της επετείου των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση. Ένα τραγούδι χαρούμενο και αισιόδοξο, που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια Έλληνες και παρουσιάζει την ιστορική πορεία της Ελλάδας, μέσα από την αλληγορία της γιορτής μιας παρέας σύγχρονων Ελλήνων.

Μέσα από τους στίχους του παρουσιάζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. «Των Ελλήνων οι κοινότητες», σε ένα μεγάλο εθνικό αντάμωμα βαδίζουν ενωμένες στο μέλλον, συμπυκνώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα του σύγχρονου και αισιόδοξου πατριωτισμού που εκπέμπει η επέτειος των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη δήλωσε:

«Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι γιατί περιγράφει με ένα μοναδικό τρόπο το κοινό μας ταξίδι. Σε αυτά τα 200 χρόνια, η «σύναξή» μας ξεδιπλώθηκε, μεγάλωσε. Ο «δεσμός μας πύκνωσε». Πολλές φορές πέσαμε αλλά ξανασηκωθήκαμε και «οι παρέες μας συνέχισαν να γράφουν ιστορία». Το 2021 κοιτάζουμε μπροστά. Σμίγουμε «τις παλιές και τις αναμμένες τροχιές» μας με ένα φωτεινό και αισιόδοξο μέλλον. Γιατί το ταξίδι των Ελλήνων συνεχίζεται. Ας κρατήσουν οι χοροί λοιπόν!».

Για τις ανάγκες του εορτασμού, το τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1983 με τον δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου «Τραπεζάκια έξω», βιντεοσκοπήθηκε με νέα ενορχήστρωση και ερμηνεία από επτά χορωδίες: La Familia, Εστίας Νέας Σμύρνης, Υπουργείου Εσωτερικών, Εθνικού Ωδείου, Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου, Musica, ΟΤΕ και Ωδείου Αθηνών. Οι χορωδίες συμμετείχαν αφιλοκερδώς.

Το βιντεοκλίπ γυρίστηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στην Αγορά του Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η σκηνοθεσία του βίντεο και η νέα ενορχήστρωση του τραγουδιού έγινε από τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, υπεύθυνο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και είναι παραγωγή της Επιτροπής. Τη χορογραφία επιμελήθηκε η Άρτεμις Ιγνατίου.

Τα δικαιώματα για τη χρήση του τραγουδιού είναι ευγενής προσφορά στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» του κυρίου Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος είναι Μέλος της Ολομέλειας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Για την ολοκλήρωση του όλου έργου χρειάστηκαν τρεις μήνες αδιάκοπης και συλλογικής δουλειάς. Χορωδοί, μουσικοί, χορευτές, τεχνικοί, περισσότεροι από 300 άνθρωποι συμμετείχαν στο κάστινγκ, στα γυρίσματα, στις πρόβες, στις ηχογραφήσεις, στις αμέτρητες ώρες του μοντάζ και της επεξεργασίας της εικόνας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ηχογράφηση του τραγουδιού και τα γυρίσματα του βίντεο πραγματοποιήθηκαν πριν ισχύσουν τα τελευταία περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας στην Αττική, ενώ τηρήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί κανόνες.