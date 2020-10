Τεχνολογία - Επιστήμη

Η NASA “άγγιξε” αστεροειδή (βίντεο)

Τον αστεροειδή Μπενού κατάφερε να αγγίξει για πρώτη φορά ρομποτικό σκάφος της NASA.

Ένα ρομποτικό σκάφος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), το OSIRIS-REx, κατάφερε για πρώτη φορά να αγγίξει για λίγο έναν αστεροειδή, τον Μπενού, σε απόσταση 321 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, και να συλλέξει ένα πρώτο δείγμα από την επιφάνεια του, το οποίο θα επιστραφεί στη Γη για μελέτη το Σεπτέμβριο του 2023.

Αν οι επιστήμονες της NASA βεβαιωθούν ότι αυτή η πρώτη απόπειρα υπήρξε όντως επιτυχής και συνέλλεξε επαρκή ποσότητα δείγματος, τότε θα δώσουν εντολή στο σκάφος να αρχίσει το ταξίδι επιστροφής του στη Γη τον Μάρτιο του 2021. Αλλιώς θα επιχειρήσουν νέα απόπειρα συλλογής δείγματος τον Ιανουάριο σε διαφορετικό σημείο του αστεροειδούς.

Θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να εκτιμηθεί εξ αποστάσεως -κυρίως μέσω της ανάλυσης των φωτογραφιών που θα στείλει το σκάφος- πόσο πολύ δείγμα συλλέχθηκε. Στόχος είναι η συλλογή τουλάχιστον 60 γραμμαρίων και το ιδανικό θα ήταν ένα δείγμα βάρους ενός κιλού.

Το σκάφος, που εδώ και καιρό ακολουθούσε κατά πόδας τον αστεροειδή, τον πλησίασε πολύ αργά, ώσπου προσεδαφίστηκε για λίγο σε αυτόν (η επαφή κράτησε μόνο μερικά δευτερόλεπτα), μέσα σε ένα μικρό κρατήρα στο βόρειο ημισφαίριο του Μπενού. Αμέσως εξέτεινε ένα ρομποτικό απορροφητικό βραχίονα μήκους 3,5 μέτρων για τη συλλογή του δείγματος από σκόνη και πέτρες.

Για «απίστευτο κατόρθωμα» έκανε λόγο ο επικεφαλής της επιστημονικής διεύθυνσης της NASA Thomas Zurbuchen. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και καιρό η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία (JAXA) έχει καταφέρει κάτι ανάλογο σε αστεροειδή, όντας πρωτοπόρος σε αυτό το διαστημικό πεδίο.

Το OSIRIS-Rex, μεγέθους μικρού λεωφορείου, το οποίο κατασκευάσθηκε από την αμερικανική αεροδιαστημική εταιρεία Lockheed Martin, είχε εκτοξευθεί το 2016, φθάνοντας στον Μπενού - ένα αστεροειδή με διάμετρο περίπου 500 μέτρων- το Δεκέμβριο του 2018, όπου τέθηκε σε τροχιά γύρω του. Όταν επιστρέψει στη Γη το 2023, θα στείλει με τη βοήθεια ενός αλεξιπτώτου μια κάψουλα με το πολύτιμο δείγμα να πέσει στην έρημο της πολιτείας Γιούτα.