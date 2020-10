Υγεία - Περιβάλλον

Τζιτζικώστας: η Θεσσαλονίκη θα περάσει σήμερα στο “πορτοκαλί”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ναι, θα πάμε σε lockdown, αν δεν αντιληφθούμε όλοι ότι η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

«Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ άσχημα», υπογράμμισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, αναφερόμενος στα επιδημιολογικά δεδομένα της Θεσσαλονίκης.

«Αν τώρα δεν πάρουμε μέτρα και δεν κάνουμε πιστή εφαρμογή και τήρηση, θα χρειαστούν νέα μέτρα, τα οποία θα είναι δύσκολα να τα διαχειριστεί η οικονομία», τόνισε ο περιφερειάρχης και προσέθεσε ότι «θα πάμε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και θα μπούμε σε lockdown. Αυτό αφορά κυρίως τη Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Τζιτζικώστας, αναφερόμενος στο μέσο όρο ηλικίας των κρουσμάτων που έχει πέσει στα 30-39 έτη, επεσήμανε ότι «κανένας μας δεν είναι άτρωτος. Η Θεσσαλονίκη θα περάσει σήμερα στο επίπεδο 3, το πορτοκαλί επίπεδο. Θα πρέπει να τεθούν νέα μέτρα, όπως τηλεργασία στο 40% των εργαζομένων, κλείσιμο καταστημάτων νωρίτερα, υποχρεωτική χρήση μάσκας σε περισσότερους χώρους».

«Αν δεν τηρήσουμε τα μέτρα, θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ οδυνηρές αποφάσεις. Είναι καθαρά θέμα του πώς εφαρμόζονται τα μέτρα», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Τέλος, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε, «Ναι, θα πάμε σε lockdown, αν δεν αντιληφθούμε όλοι ότι η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη».