Κορονοϊός: Στο τραπέζι “οριζόντια” μέτρα

Οι προτάσεις που έχουν «πέσει» μετά το χθεσινό ρεκόρ κρουσμάτων.

Την Πέμπτη ή την Παρασκευή αναμένεται να είναι η καταλυτική ημέρα αποφάσεων για τα μέτρα ανακοπής του κορονοϊού, μετά το χθεσινό ρεκόρ των 667 κρουσμάτων που καταγράφηκε στη χώρα μας.

Σε χθεσινή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό έπεσαν στο τραπέζι ιδέες όπως η καθολική επιβολή μάσκας και η απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ, με πιθανότερο το σενάριο απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα και όχι πιο νωρίς, ώστε να μην κλείσει ο κλάδος της εστίασης.

Τα μέτρα εξετάζονται για οριζόντια εφαρμογή.

Ήδη τα Ιωάννινα από το πορτοκαλί που είναι σήμερα, αναμένεται να πάνε σε κόκκινο, δηλαδή στο επίπεδο 4 και για την Καστοριά αναμένεται το ίδιο.