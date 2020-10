Κοινωνία

Διακοπή στη δίκη του Ζακ Κωστόπουλου

Ορίστηκαν δύο νέες ημερομηνίες, ενώ περιορίστηκε και ο αριθμός των παρισταμένων.

Διακόπηκε η δίκη της υπόθεσης του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου και οι επόμενες συνεδριάσεις ορίστηκαν για 6 και 11 Νοεμβρίου.

Το δικαστήριο σήμερα κλήρωσε τους 4 ενόρκους και προχώρησε σε διακοπή, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των συνηγόρων του κατηγορούμενου μεσίτη που επικαλέστηκε λόγους υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προέδρου το κοινό που θα μπορεί να παρευρεθεί στην αίθουσα θα είναι περιορισμένο λόγω του κορονοϊού, ενώ τη δίκη θα μπορούν να καλύψουν μόνο 5 δημοσιογράφοι.