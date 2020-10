Οικονομία

15ετές ομόλογο: άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Ποιο ποσό σκοπεύει να αντλήσει το οικονομικό επιτελείο. Που τοποθετήθηκε το αρχικό επιτόκιο.

'Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 1,28%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 1,15 - 1,20% και στόχος είναι η άντληση 2 - 2,5 δισ. ευρώ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στόχος είναι να υπάρξει χαμηλότερο επιτόκιο από το 15ετές ομόλογο που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 που ήταν στο 1,91%, καθώς θα είναι ένα ακόμα δείγμα της εμπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονομία.

Ο υπουργός Οικονομικών, υπογράμμισε ότι εκτός από τα 15ετή ομόλογα, «η χώρα μας έχει βγει στις αγορές με επιτυχία και έχει καταφέρει να δανειστεί συνολικά 14 δισ. ευρώ, με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν το 1/3, από αυτό των προηγούμενων ετών».

Οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, ΗSBC και JP Morgan ενεργούν ως ανάδοχοι.