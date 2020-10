Πολιτική

Μητσοτάκης για Τουρκία: ταραχοποιός που θίγει τα συμφέροντα της ΕΕ

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός και τι είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου στην συνάντηση τους, πριν την Τριμερή Σύνοδο με την Αίγυπτο.

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή από την πλευρά της Τουρκίας, όπως η νέα αντι-NAVTEX για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους, ήταν το βασικό αντικείμενο της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της 8ης τριμερούς Συνόδου μεταξύ Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι πρόσφατες παράνομες ενέργειες από την τουρκική πλευρά σε σχέση με το άνοιγμα μέρους του παραλιακού μετώπου της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, αλλά και η πορεία του Κυπριακού μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στην κατεχόμενη Κύπρο και τη νίκη του Τατάρ, καθώς και οι προοπτικές επίλυσής του. Ιδιαίτερα, τονίστηκε η στενή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού -όπως σημειώθηκε- η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας δεν θίγει μόνο τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του, κατά την έναρξη της συνάντησης, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά επίκαιρη» λόγων των εξελίξεων στην περιοχή, ευχαρίστησε τον κ. Αναστασιάδη για τη στήριξή του στην Ελλάδα «στην κοινή προσπάθεια, την οποία κάναμε στα τελευταία δύο Ευρωπαϊκά συμβούλια, να εξηγήσουμε στους εταίρους μας τι πραγματικά συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι -τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Αναστασιάδης- «έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι υπάρχει πια στην Ευρώπη μία διαφορετική αντίληψη για το ποιος είναι ο ταραχοποιός στη γειτονιά και γιατί οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας δεν αφορούν μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αφορούν συνολικά στα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Και αυτό -όπως είπε ο πρωθυπουργός- είναι μία μεγάλη επιτυχία, επειδή χρειάζεται δουλειά και προσπάθεια, προκειμένου να αλλάξουν πολιτικές και απόψεις, οι οποίες είχαν διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες. Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο της συνεργασίας των δυο χωρών, «διότι χρειάζεται πολύ συστηματική δουλειά να μπορούμε να πετυχαίνουμε και στα συμβούλια τα συμπεράσματα, τα οποία τελικά είναι προς όφελος της Ελλάδος και της Κύπρου, αναγνωρίζοντας πάντα, ότι στα Συμβούλια αυτά απαιτείται -όπως όλοι γνωρίζουμε- ομοφωνία».

Ο πρωθυπουργός χαιρέτησε την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο ζήτημα του Κυπριακού, ενώ εξέφρασε την ευχή «οι δηλώσεις, οι οποίες είχαν γίνει προεκλογικά ως προς τις προθέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, να εντάσσονται στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα, αυτών των πραγμάτων που ενδεχομένως λέγονται μερικές φορές αλλά δεν εννοούνται, και ότι θα προσέλθουν όλοι στο τραπέζι των συζητήσεων λαμβάνοντας υπόψη το τι έχει συμβεί σήμερα, με απόλυτο σεβασμό στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα της Κύπρου, ώστε να βρεθεί αυτή η πολυπόθητη λύση για να επανενωθεί επιτέλους το νησί μετά από 46 χρόνια».

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε πριν από λίγο και με τον ηγέτη της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα, αυτή τη ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες της τριμερούς συνόδου.

Αναστασιάδης: «Ελπίζω οι θέσεις Τατάρ να μην είναι επιδίωξή του»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «για την άψογη και άριστη συνεργασία και τη στήριξη που έχουμε τόσο στα διεθνή φόρα, αλλά ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν και εφόσον συνέρχεται και ιδιαίτερα όταν ασχολείται με τις παραβιάσεις της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου, της Ελλάδος και όχι μόνο».

Είπε, επίσης, ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον νέο τουρκοκύπριο ηγέτη Τατάρ, και του εξέφρασε την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα να συμμετάσχει στην οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία ο Γενικός Γραμματέας ήθελε συγκαλέσει, προκειμένου να επαναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος.

«Ελπίζω οι θέσεις που διατυπώθηκαν μέχρι σήμερα από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να μην είναι και η τελική επιδίωξη, διότι σε μία τέτοια περίπτωση, αντιλαμβάνεσαι, θα έχουμε μία εκτροπή. Ενόσω εκκρεμεί η συνάντηση την οποία έχουμε συναποφασίσει να γίνει την επόμενη εβδομάδα και ενόψει των πρωτοβουλιών του Γενικού Γραμματέα δεν θέλω να προβαίνω σε δηλώσεις που μπορεί να δυναμιτίσουν το κλίμα. Αυτό που λέω είναι ότι εμείς παραμένουμε σταθεροί στην εξεύρεση μιας λύσης που θα είναι λειτουργική και συνεπώς βιώσιμη, που θα στηρίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά βεβαίως και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλος της οποίας είμαστε και θα παραμείνουμε και μετά την κρίση» κατέληξε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Θεοχάρης Λαλάκος και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αλ Σίσι

Την πολιτική βούληση για ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου - Αιγύπτου επεσήμαναν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, κατά τη διάρκεια διμερούς κατ΄ιδίαν συνάντησης που είχαν νωρίτερα, στο πλαίσιο της 8ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής ανάμεσα σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο, που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Σίσι, ο κ. Αναστασιάδης είπε: «Θέλω πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά να σας καλωσορίσω στην Κύπρο με την ευκαιρία της 8ης Τριμερούς Συνόδου, αλλά και θεωρώντας τη Σύνοδο σε μια περίοδο αρκετά κρίσιμη για τη γειτονιά μας και άκρως απαραίτητη ενδεχόμενα για την ανασκόπηση πολιτικών που μπορεί να εδραιώσουν την ειρήνη ακόμη και για όσους επιδιώκουν να διαταράξουν είτε τις σχέσεις μας είτε να προκαλέσουν στην περιοχή περαιτέρω πρόβλημα. Η Σύνοδος είναι και σημαδιακή αφού συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τα 60 χρόνια διπλωματικών άριστων σχέσεων μεταξύ των χωρών μας, γι' αυτό και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως στόχος και σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε και ακόμα περισσότερο να εμβαθύνουμε τις μεταξύ μας σχέσεις».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σίσι, μιλώντας μέσω διερμηνέα, σημείωσε: «Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια και επαναλαμβάνω θερμές ευχαριστίες για τη θερμή υποδοχή που πάντα μας επιφυλάσσετε στη φίλη χώρα Κύπρο. Σας συγχαίρω για άλλη μια φορά για την 60η επέτειο της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συγχαρώ και εμάς διότι είμαστε από τις πρώτες χώρες που ξεκίνησαν διπλωματικές, φιλικές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία. Επαναβεβαιώνω την προθυμία μας να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας σε διμερές επίπεδο και γενικότερα τις σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας σε διάφορους τομείς. Επισημαίνω ότι αυτή η συνάντηση είναι ένα ισχυρό μήνυμα για την πολιτική μας βούληση για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και σε τριμερές επίπεδο κάτι που είναι προς όφελος των χωρών μας».

Αμέσως μετά την συνάντηση του με τον Νίκο Αναστασιάδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ΄ ιδίαν επαφές με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αλ Σίσι.

Με το τέλος της συνάντησης τους, ξεκινησαν οι διευρυμένες επαφές των κλιμακίων της Τριμερούς Συνόδου Ελλάδας - Κύπρου- Αιγύπτου.