Πέθανε ο Έντσο Μάρι

Ο διάσημος Ιταλός καλλιτέχνης και σχεδιαστής επίπλων, πέθανε τη Δευτέρα (19/10) σε ηλικία 88 ετών.

Ο Μάρι με καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες δημιούργησε έργα που διέσχισαν τα πεδία της τέχνης, του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής. Όσον αφορά τα σχέδια επίπλων, έμεινε γνωστός για τη χρήση μινιμαλιστικών αλλά κομψών μορφών, όπως φαίνεται στην καρέκλα Box και στην πολυθρόνα Elisa.

Γεννημένος στο Τσεράνο της Ιταλίας, το 1932, ο Μάρι μετακόμισε στο Μιλάνο και σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μπρέρα από το 1952 έως το 1956, Τέχνη και Λογοτεχνία ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε τις ιδέες του στη μεθοδολογία του σχεδιασμού.

Η συνάντησή του με τον Μπρούνο Ντανέζε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ενέτεινε το ενδιαφέρον του στο ντιζάιν. Ο Ντανέζε ήταν ο επιχειρηματίας πίσω από το ντιζάιν brand του, το οποίο είχε στόχο να εμποτίσει την τέχνη στη καθημερινή ζωή .

Τα πρώτα στάδια της συνεργασίας του Μάρι με τον Ντανέζε ήταν σε αντικείμενα, βάζα, μολυβοθήκες και ξύλινα παζλ με ζώα για παιδιά.

Ένα άλλο γνωστό αντικείμενο ντιζάιν της εποχής εκείνης είναι το διηνεκές ημερολόγιο τοίχου. Κατασκευασμένο από πλάκες αλουμινίου και PVC που μπορούν να ανακατευτούν με οποιαδήποτε σειρά, το ημερολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε χρόνο χωρίς αντικατάσταση.

Κατά τη δεκαετία του ‘60 και του '70, άρχισε να σχεδιάζει έπιπλα, συμπεριλαμβανομένης της καρέκλας Delfina για το brand Driade και της καρέκλας Tonietta για το brand Zanotta. Kαι για τις δύο κέρδισε το Βραβείο Compasso d'Oro, το πρώτο το 1979 και το δεύτερο το 1987.

Η κινητήρια δύναμη πίσω από μεγάλο μέρος του έργου του Μάρι ήταν η σχεδιαστική φιλοσοφία του, εμπνευσμένη από το Κίνημα Τεχνών και Χειροτεχνημάτων, στην ύστερη βικτωριανή περίοδο στην Αγγλία.

Ενσωμάτωσε στο έργο του τις αριστερές πολιτικές απόψεις σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, την οικολογία και τον αντικαταναλωτισμό. Στον πυρήνα των δημιουργιών του είναι το ενδιαφέρον για απλότητα και λειτουργικότητα, με αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή από απλούς ανθρώπους. Ανέπτυξε περισσότερα από 1.500 σχέδια για διάφορες εταιρείες στην καριέρα του.

Ο Μάρι ήταν επίσης καλλιτέχνης και συγγραφέας και δημοσίευσε βιβλίο ζωγραφικής με τίτλο «Apple and the Butterfly», τη δεκαετία του 1960. Το πρόκτζεκτ του Autoprogettazione του 1970 συνοδεύτηκε από έναν οδηγό για την κατασκευή των επίπλων του.

Ως σχεδιαστής, καθώς και καλλιτέχνης, κριτικός και θεωρητικός, ο Μάρι υπήρξε σημείο έμπνευσης και αναφοράς για πολλές γενιές σχεδιαστών και επιχειρηματιών του ντιζάιν και οι ριζοσπαστικές του ιδέες βοήθησαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου σχεδιασμού και εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο σήμερα.