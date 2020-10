Κοινωνία

Εκκένωση υπό κατάληψη κτηρίου στο Μεταξουργείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έσπευσαν στην περιοχή, καθώς υπάρχει αναφορά για κρούσμα κορονοϊού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης υπό κατάληψη κτιρίου στο Μεταξουργείο, στην οδό Φαβιέρου.

Δυνάμεις της Ασφάλειας, της ΟΠΚΕ, μαζί με συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και της υπηρεσίας αδέσποτων που συμμετέχουν από το πρωί στην επιχείρηση, βρήκαν στο εσωτερικό του κτηρίου 2 Έλληνες και 5 αλλοδαπούς.

Κατά την είσοδο των αστυνομικών μία γυναίκα η οποία είναι νεφροπαθής και κάνει αιμοκάθαρση τους δήλωσε ότι νοσεί από κορονοϊό, οπότε μεταβαίνουν στην περιοχή κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Οι δρόμοι στη γύρω περιοχή έχει αποκλειστεί.