Υγεία - Περιβάλλον

Χρυσοχοΐδης: η ΕΛΑΣ είναι παρούσα στην αντιμετώπιση του Covid

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συμμετείχε σε σύσκεψη με αξιωματικούς της ΕΛΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

«Θα είμαστε παρόντες σε κάθε πλατεία, σε κάθε περιοχή, σε κάθε αγορά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με ευθύνη και σε συνεργασία με τους πολίτες αυτό τον μεγάλο, επικίνδυνο εχθρό που έχει εμφανιστεί εδώ και λίγους μήνες στη ζωή μας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του ύστερα από σύσκεψη που είχε με αξιωματικούς της ΕΛΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου συζητήθηκαν επιχειρησιακά σχέδια που είναι σε εξέλιξη.

«Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται. Η μάσκα υψώνει τείχη στον αόρατο εχθρό. Όσοι σέβονται τον εαυτό τους, όσοι νοιάζονται για τον συμπολίτη και τον συνάνθρωπό τους, όσοι αγαπάνε την πόλη, φοράνε μάσκα», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε, «Η Θεσσαλονίκη έχει σταματήσει πολλούς εχθρούς. Είναι βέβαιο ότι και τώρα μπορεί, με τις δράσεις της, την ευθύνη των πολιτών της, να αντιμετωπίσει κι αυτόν τον αόρατο εχθρό».

«Η Ελληνική Αστυνομία», υπογράμμισε ο υπουργός, «είναι παρούσα στην αντιμετώπιση του Covid. Κάνει χιλιάδες ελέγχους, διαπιστώνει επίσης χιλιάδες παραβάσεις. Δεν έχουμε καμιά διάθεση αντιδικίας με τους συμπολίτες μας αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε έστω τους λίγους ανεύθυνους και ασυνείδητους που δημιουργούν τεράστια προβλήματα παραβαίνοντας τις εντολές και τις οδηγίες των επιδημιολόγων και των λοιμωξιολόγων, οι οποίοι είναι οι αρμοδιότεροι όλων να δίνουν οδηγίες».