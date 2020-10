Κοινωνία

Η χειρόγραφη επιστολή του δολοφόνου της Σούζαν Ίτον (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι γράφει ο Γ. Παρασκάκης στα μέλη της οικογένειας της βιολόγου. Τι λέει η μητέρα της.

Τον Αύγουστο του 2019, ένα μήνα μετά τη φρικτή δολοφονία της Susan Eaton, ο Γιάννης Παρασκάκης έγραψε ένα γράμμα στην οικογένεια της βιολόγου μέσα από τις φυλακές της Τρίπολης.

Την επιστολή παρουσιάζει το zarpanews.gr κι όπως αναφέρει, απευθύνεται στην οικογένεια της αδικοχαμένης Αμερικανίδας βιολόγου αναφερόμενος στο “μεγαλύτερο λάθος” της ζωής του και ζητάει συγγνώμη λέγοντας χαρακτηριστικά, πως δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του καθώς μια μορφή ενέργειας είχε μπει μέσα του.

Το γράμμα προς την οικογένεια της Susan Eaton το έστειλε ο Γιάννης Παρασκάκης από τη φυλακή μαζί με άλλα γράμματα προς την οικογένεια του, στο πατρικό του στο Μάλεμε Χανίων αλλά οι γονείς του αποφάσισαν να το κρατήσουν και να μην το στείλουν στην οικογένεια της Αμερικανίδας βιολόγου.

Αυτό είναι ολόκληρο το γράμμα που έγραψε ο 28χρονος:

Στο μεταξύ τη δική της συγγνώμη είπε και η μητέρα του δολοφόνου της Susan Eaton. Η Μαρία Παρασκάκη μίλησε για το βάρος που σηκώνει η οικογένειά της και η ίδια προσωπικά στην Γερμανική εφημερίδα Bild η οποία κάλυψε τη δίκη για τη δολοφονία της Susan Eaton στο Ρέθυμνο με δύο δημοσιογράφους. Όπως είπε η Μαρία Παρασκάκη, «Λυπόμαστε πολύ. Λυπάμαι πραγματικά για ό τι συνέβη. Υποφέρουμε και εμείς. Φυσικά η πλευρά της άλλης οικογένειας υποφέρει περισσότερο, γιατί έχασαν κάποιον. Αλλά και εμείς είμαστε διαλυμένοι. Εγω προσωπικά είμαι συντετριμμένη. Σε ποιον αρέσει να τον λένε μητέρα δολοφόνου; Ή οικογένεια δολοφόνου;»

Πριν από λίγες μέρες ο Γιάννης Παρασκακης κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία και τον βιασμό της Susan Eaton ενώ δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Πηγή: zarpanews.gr