Οικονομία

Ξενογιαννακοπούλου: Εφιαλτική αύξηση της ανεργίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για "ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής".

Σε δήλωση της, σε σχέση με τα στοιχεία της ανεργίας που δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ, η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, αναφέρει:

«Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ για τον φετινό Σεπτέμβριο δυστυχώς αποτυπώνουν τη δραματική αύξηση της ανεργίας, καθώς το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται στους 1.030.411 σε σχέση με 913.282 του Σεπτεμβρίου του 2019, αύξηση δηλαδή 12,83%, εκ των οποίων το 64,14% είναι γυναίκες. Την κατάρρευση της αγοράς εργασίας επιβεβαιώνουν και αυτά τα στοιχεία, σε συνέχεια των στοιχείων του Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ για το εννεάμηνο Γενάρη – Σεπτεμβρίου 2020 που κατέγραψαν 596.000 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 και τελικό αρνητικό ισοζύγιο 133.361 λιγότερων νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σε αυτήν τη ζοφερή κοινωνική πραγματικότητα, η μοιραία και άβουλη κυβέρνηση της ΝΔ με την πολιτική της συνεχίζει να τροφοδοτεί την ύφεση, την ανεργία, τα λουκέτα στην αγορά και την φτώχεια. Όχι μόνο αρνείται με ιδεοληψία να στηρίξει με τα αναγκαία μέτρα την πραγματική οικονομία, τους εργαζόμενους και τους κοινωνικά ευάλωτους, αλλά απεργάζεται περαιτέρω επίθεση στις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς, και με το σχέδιο νόμου για το πτωχευτικό δίκαιο οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους, νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, σε πτώχευση, ρευστοποίηση της περιουσίας τους και οικονομική καταστροφή.»