Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: επιμένει στην πρόταση της η εισαγγελέας

«Ανήθικοι οι χαρακτηρισμοί που έχουν διατυπωθεί σε βάρος μου», δήλωσε η εισαγγελέας, η οποία υπεραμύνθηκε της πρότασης της.

Με την απάντηση της εισαγγελέως, Αδαμαντίας Οικονόμου, τόσο στην κριτική που της ασκήθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου, Μαρία Λεπενιώτη, όσο και στις επικρίσεις που δέχθηκε γενικότερα, ξεκίνησε σήμερα η δίκη της Χρυσής Αυγής.

Η εισαγγελέας απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε ζητώντας την αναστολή της έκτισης των ποινών όλων των κατηγορουμένων πλην του Ρουπακιά, υποστήριξε ότι με νομικά επιχειρήματα η θέση της είναι σωστή και επιμένει σε αυτήν, ενώ χαρακτήρισε ανήθικους τους χαρακτηρισμούς που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της, τονίζοντας ότι δέχεται, κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου, επιθέσεις «γιατί οι εισαγγελικές προτάσεις μου δεν είναι αρεστές».

Σε ότι αφορά τα ποινικά μητρώα κατηγορουμένων που δεν είναι λευκά και δεν αναφέρθηκε σε αυτά, υπογράμμισε ότι οι καταδίκες τους για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες και λοιπά έχουν γίνει στο πλαίσιο της ένταξης τους στην εγκληματική οργάνωση, κατηγορία που δικάζεται από το παρόν δικαστήριο και πρόσθεσε ότι όλοι έχουν εκτίσει τις ποινές τους.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε στον νέο ποινικό κώδικα που έχει καταστήσει ευνοϊκότερη την αναστολή στην έκτιση της ποινής για καταδικασθέντες, ενώ επανέλαβε, ότι οι καταδικασθέντες δεν είναι ύποπτοι φυγής, έχουν τηρήσει τους περιοριστικούς όρους, έχουν μόνιμη κατοικία και λοιπά.

Το «παρών» στη δίκη έδωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος ζήτησε και πήρε τον λόγο.

Κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του, ο συνήγορος του Μιχαλολιάκου, είπε μεταξύ άλλων, «βρέθηκα σε αδυναμία, δεν ήξερα αν πρέπει να απαντήσω στις προϋποθέσεις του νόμου, ή στον περιοδεύοντα θίασο που έχει κατακλύσει τα ΜΜΕ, μετά την απόφαση περί ενοχής».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Λαγού, ανέφερε μεταξύ άλλων, «ευχαριστούμε θερμά το δικαστήριο, γιατί έτσι θα γίνουν σίγουρα δέκτες οι προσφυγές του στα ευρωπαϊκά δικαστήρια».

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση του για σήμερα και αύριο θα εξετάσει τα θέματα που έθεσαν ο Λαγός και ο Κασιδιάρης και ενδεχομένως αύριο θα ληφθεί και η απόφαση για τις αναστολές των ποινών.