“Νίκος Καζαντζάκης”: κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου, λόγω κακοκαιρίας

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, οδήγησε στην απόφαση να κλείσει προσωρινά ο διεθνής αερολιμένας του Ηρακλείου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, θα παραμείνει κλειστό με απόφαση του διοικητή και του αερολιμενάρχη μέχρι τις 16:30 τουλάχιστον.

Λόγω της κακοκαιρίας έχει πέσει ένα στέγαστρο, με αποτέλεσμα να στάζουν νερά από την οροφή του κι έχουν σβήσει τα φώτα για να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα. Η δε πίστα του αεροδρομίου είναι γεμάτη από λάσπες και φερτά υλικά.

Τρείς πτήσεις με προορισμό το Ηράκλειο, αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε Ρόδο και Χανιά.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χτυπήσαν την Κρήτη προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα όμως σε όλο το νησί.





