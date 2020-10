Πολιτισμός

Κορονοϊός: πέθανε ο Ζήσης Κασιάρας

Ο βιρτουόζος του βιολιού νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Έφυγε τελικά από τη ζωή, σε ηλικία 53 ετών, ο βιρτουόζος του βιολιού και συνεργάτης πολλών μεγάλων ονομάτων της πίστας Ζήσης Κασιάρας, ο οποίος είχε καταγωγή από τα Γρεβενά.

Ο γνωστός μουσικός νοσηλευόταν, θετικός με κορονοϊό, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ.

Ο 53χρονος είχε χαρακτηριστεί ένα από τα καλύτερα βιολιά στην Ελλάδα, βρισκόταν για πολλά χρόνια στο πλευρό τραγουδιστών της νύχτας όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Βασίλης Καρράς, η Πάολα, ο Νίκος Οικονομόπουλος κ.α

Η περιπέτεια της υγείας για τον πασίγνωστο μουσικό ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες, όταν διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Αρχικά εισήχθη στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, έπειτα από πέντε μέρες όλα ανατράπηκαν.

Η υγεία του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα ο 53χρονος μουσικός να χρειαστεί να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου παρέμεινε διασωληνωμένος δίνοντας τον δικό του αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή. Τελικά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Ζήσης Κασιάρας έχασε τη μάχη και το όνομά του προστέθηκε στη μαύρη λίστα των θυμάτων του κορονοϊού.

