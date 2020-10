Κόσμος

ΗΠΑ: Μακρυά από τους γονείς τους 545 παιδιά που είχαν χωριστεί στα σύνορα

Τα δύο τρίτα των γονέων αυτών έχουν ήδη απελαθεί στην Κεντρική Αμερική χωρίς τα παιδιά τους, καταγγέλει η οργάνωση ACLU.

Οι δικηγόροι που έχουν διοριστεί από ομοσπονδιακό δικαστή για να βρουν τις οικογένειες μεταναστών που χωρίστηκαν στα σύνορα των ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους γονείς 545 παιδιών, με τα δύο τρίτα των ενηλίκων αυτών να έχουν ήδη απελαθεί στην Κεντρική Αμερική χωρίς τα παιδιά τους, κατήγγειλε η οργάνωση ACLU.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε την πολιτική “μηδενικής ανοχής” το 2018, βάσει της οποίας τα παιδιά των μεταναστών που περνούσαν παράτυπα τα σύνορα των ΗΠΑ χωρίζονταν από τους γονείς τους. Αργότερα η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι στην πραγματικότητα χώριζε τις οικογένειες μεταναστών από το 2017 βάσει ενός πιλοτικού προγράμματος.

Η ACLU και δικηγορικά γραφεία έχουν αναλάβει τώρα να εντοπίσουν τα μέλη των οικογενειών που χωρίστηκαν όσο διήρκησε το πιλοτικό πρόγραμμα.

Αντίθετα με τις 2.800 οικογένειες που χωρίστηκαν βάσει της πολιτικής μηδενικής ανοχής το 2018, οι περισσότερες εκ των οποίων παρέμειναν υπό κράτηση μέχρι την αναστολή του προγράμματος, οι περισσότεροι από 1.000 γονείς που χωρίστηκαν από τα παιδιά τους στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος είχαν ήδη απελαθεί σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής προτού ομοσπονδιακός δικαστής της Καλιφόρνιας ζητήσει να εντοπιστούν.

“Είναι κρίσιμο να ανακαλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για τον υπεύθυνο αυτής της φρικτής πρακτικής, ενώ παράλληλα να μην ξεχνάμε ότι εκατοντάδες οικογένειες δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη και παραμένουν χωρισμένες”, δήλωσε ο Λι Γκελέρντ αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος για τα δικαιώματα των μεταναστών της ACLU (Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών).

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα τα οποία κατέθεσε η ACLU, η οργάνωση κατάφερε να έρθει σε επαφή με τους γονείς 550 παιδιών από τις 1.000 οικογένιες που χωρίστηκαν στα σύνορα των ΗΠΑ το 2017, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Αν και 25 από τους γονείς αυτούς κατάφεραν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ για να επανενωθούν με τα παιδιά τους, αρκετές οικογένειες επέλεξαν να τα αφήσουν στις ΗΠΑ με ένα μέλος της οικογένειάς τους ή έναν κηδεμόνα.

Ο Γκελέρντ τόνισε όμως ότι εκατοντάδες οικογένειες δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη.

“Οι άνθρωποι μάς ρωτάνε πότε θα βρούμε όλες τις οικογένειες και, δυστυχώς, δεν μπορώ να τους δώσω μαι απάντηση. Δεν γνωρίζω”, δήλωσε. “Η τραγική πραγματικότητα είναι ότι εκατοντάδες γονείς απελάθηκαν στην Κεντρική Αμερική χωρίς τα παιδιά τους, που παραμένουν σε ανάδοχες οικογένειες ή με μακρινούς συγγενείς τους”, εξήγησε ο ίδιος.

Η οργάνωση Justice in Motion, η οποία εργάζεται στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική αναζητώντας τις χωρισμένες οικογένειες, ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να ψάχνει τους απελαθέντες γονείς.