Παράξενα

“Την ξέσκισα”: το ανοιχτό μικρόφωνο “πρόδωσε” τον τοπικό σύμβουλο Ωραιοκάστρου

H αναφορά, χάρη στο «ξεχασμένο» ανοιχτό μικρόφωνο ακούστηκε σε όλους. Οργκισμένη αντίδραση απο την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το μικρόφωνο που ξέχασε ανοιχτό «πρόδωσε» τη συνομιλία που είχε στο τηλέφωνο ο τοπικός σύμβουλος του Ωραιοκάστρου, Απόστολος Βαρβέρης, αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, σε live μετάδοση από το κανάλι του You Tube.

Ο τοπικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης δεν αντιλήφθηκε πως είχε αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνό του και ακούστηκε να παινεύει τον εαυτό του για το πως αντιμετώπισε (σε συγκεκριμένο θέμα που έφερε στο Τ.Σ) την πρόεδρο, Μαρία Αραμπατζίδου, μιλώντας με απαξιωτικά λόγια για την ίδια.

«Από τη συκοφαντία περάσαμε στον σεξισμό και την προσβολή» δήλωσε στο Polites Oraiokastrou η κ. Αραμπατζίδου και συνέχισε: «Την ξέσκισα» και «το τσουτσέκι» ήταν οι εκφράσεις που ακούστηκαν μετά την λήξη της χθεσινής συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου από τον κ. Απόστολο Βαρβέρη, εκλεγμένο σύμβουλο, εναντίον μου. Τα λόγια περισσεύουν, λυπάμαι.»

Ολόκληρη η χθεσινή συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου ήταν αναρτημένη δημόσια στο επίσημο κανάλι του Δήμου Ωραιοκάστρου στο You Tube. Ωστόσο πριν από λίγη ώρα κατέβηκε το video και ανέβηκε ξανά, ως νέο βίντεο, με το επίμαχο απόσπασμα να έχει αφαιρεθεί.

Πηγή: politesoraiokastrou.gr