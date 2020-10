Life

Η Κιάρα Φεράνι κα η έκκληση για την χρήση μάσκας

Η διάσημη Ιταλίδα influencer, ανταποκρίθηκε στην έκκληση του Τζουζέπε Κόντε.

Η διάσημη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας Κιάρα Φεράνι και ο ράπερ σύζυγός της Fedez προέτρεψαν τους θαυμαστές τους να φορούν μάσκες, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση που απεύθυνε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο στη μάχη κατά της COVID-19.

Η 33χρονη Φεράνι και ο 31χρονος Fedez είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των εφήβων και διέκοψαν τη συνηθισμένη ροή των γεμάτων λάμψη αναρτήσεών τους στο Instagram για να υπογραμμίσουν τη σημασία της χρήσης της μάσκας στην αναχαίτιση της επιδημίας.

«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και φορώντας μια μάσκα μπορούμε να αποφύγουμε το χειρότερο σενάριο, ένα λοκντάουν», είπε η Φεράνι απευθυνόμενη στους 21,5 εκατομμύρια followers της στο Instagram, κρατώντας μια χειρουργική μάσκα στο χέρι της.

Από την πλευρά του, ο Fedez είπε στους θαυμαστές του ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός τηλεφώνησε στο ζευγάρι το Σαββατοκύριακο για να ζητήσει τη βοήθειά του, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κρούσματα εκτοξεύτηκαν μεταξύ των νέων.

Τον Μάρτιο, όταν η Ιταλία βρισκόταν αντιμέτωπη με τη χειρότερη φάση της πανδημίας της, το διάσημο ζευγάρι συγκέντρωσε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω μιας διαδικτυακής εκστρατείας. Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση μιας νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο San Raffaele του Μιλάνου.