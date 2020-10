Πολιτική

Κορονοϊός – Βουλή: νέο κρούσμα σε εργαζόμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κορονοϊός «χτύπησε» και τη Βουλή. Σε καραντίνα και δεκάδες εργαζόμενοι που ιχνηλατήθηκαν ως στενές επαφές του νέου κρούσματος.

Μετά τα δύο κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν σε εργαζόμενους της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμη ένα προστέθηκε σήμερα, εντείνοντας την ανησυχία.

Ο εργαζόμενος που βρέθηκε θετικός εργάζεται σε περιφερειακό κτίριο του Κοινοβουλίου, ενώ ήδη έχουν μπει σε καραντίνα άλλοι 20 ως στενές επαφές.

Το θέμα λήψης μέτρων θα τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, ενώ με εσωτερικό έγγραφο ζητήθηκε από χθες να είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων και ο καλός αερισμός των χώρων, καθώς και κυλιόμενο ωράριο υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες και υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% των υπαλλήλων.

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι "με ευθύνη όλων των προϊσταμένων όσοι συνάδελφοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες δεν θα προσέλθουν στην υπηρεσία, όσοι μπορούν να συμμετέχουν στην τηλεργασία".