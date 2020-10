Υγεία - Περιβάλλον

Σακελλαροπούλου: εμβολιάστηκε και έστειλε μηνύματα για τον κορονοϊό

«Ας αντιμετωπίσουμε τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά τον εμβολιασμό της απέναντι στον ιό της γρίπης και στον πνευμονιόκοκκο, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιο Λουκίδη, ο οποίος συνοδευόταν από την καθηγήτρια κ. Κατσαούνου, υπεύθυνη της ομάδας λοιμώξεων της Εταιρείας και την κ. Τσικρικά, πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος.

Όπως δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου, «το φετινό φθινόπωρο είναι διαφορετικό απ' όσα έχουμε ζήσει έως τώρα. Η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται σε έξαρση, τα κρούσματα αυξάνονται, η ανησυχία όλων μας μεγαλώνει».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, τηρώντας τα μέτρα προστασίας -μεγαλύτεροι και νεότεροι- προφυλάσσοντας έτσι τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Έχουμε ευθύνη και γι' αυτούς, δεν είμαστε μόνοι».

Παράλληλα, τόνισε ότι «αναμένουμε να ενσκήψει, όπως κάθε χρόνο, ο ιός της γρίπης, αυξάνοντας τη νοσηρότητα από λοιμώξεις του αναπνευστικού».

Όπως σημείωσε «ας μη διστάσουμε να εμβολιαστούμε και για την εποχική γρίπη και για τον πνευμονιόκοκκο, που αποτελεί το συνηθέστερο αίτιο βακτηριακής πνευμονίας. Προφυλάσσουμε έτσι τον εαυτό μας, τους ευάλωτους συμπολίτες μας, καθώς και το ιδιαίτερα επιβαρυμένο αυτό το διάστημα, Σύστημα Υγείας της χώρας μας».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πνευμονολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, δήλωσε ότι «είναι μεγάλη τιμή για τους Έλληνες πνευμονολόγους, η πράξη αυτή της κυρίας Προέδρου, η οποία μας γυρίζει 2.500 χρόνια πριν, στην ιπποκρατική ιατρική, που με ένα απλό γνωμικό μας είπε, ότι "η πρόληψη είναι καλύτερη από την θεραπεία"».

Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα, ότι «το 2021 θα είναι ένα αισιόδοξο έτος, διότι εκεί πλέον θα μπορέσουμε να κάνουμε πρόληψη απέναντι στην πανδημική έξαρση του κορονοϊού, που έχει αλλάξει, δυστυχώς, τη ζωή μας, τον τελευταίο χρόνο».