Επίσκεψη Πούτιν στην Αθήνα

Πότε αναμένεται να καταφθάσει στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Ρωσίας και με ποια αφορμή.

Εντός του 2021 αναμένεται στην Αθήνα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τις διπλωματικές υπηρεσίες της χώρας μας να έχουν ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Ρωσίας έχει επιλεγεί να έρθει στην ελληνική πρωτεύουσα, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα.

Η πρόταση έχει σταλεί εδώ και καιρό στο Κρεμλίνο, όπως και σε άλλες ηγεσίες, οι επικεφαλής των οποίων έχουν προσκληθεί στην Ελλάδα και όπως φαίνεται η Μόσχα την αποδέχθηκε.

Η επικείμενη επίσκεψη Πούτιν αναμένεται να ανακοινωθεί στις 26 Οκτωβρίου από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα.

Λίγες μέρες πριν, η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα επεσήμανε με μήνυμά στης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι, αναγνωρίζει το νόμιμο κατά το Διεθνές Δίκαιο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.