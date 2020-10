Πολιτική

Τσίπρας: η κυβέρνηση αδράνησε και δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα για την πανδημία

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφθηκε την Κοζάνη και ζήτησε την λήψη έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής, που πλήττεται και από την απολιγνιτοποίηση.

Την ανάγκη να προχωρήσει η κυβέρνηση στη λήψη έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση της οικονομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η οποία πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού και την απολιγνιτοποίηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στη συνάντηση του με τους πέντε δημάρχους της περιοχής.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έδειξε αδράνεια και δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την πανδημία, αλλά σημείωσε πως το ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και στο εξής αυτήν την πραγματικότητα, καθώς, όπως είπε, «πρώτιστο ενδιαφέρον μας είναι η δημόσια υγεία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανέφερε ότι είναι έκτακτη η σημερινή επίσκεψή του στην Κοζάνη, επειδή είναι η πρώτη περιοχή της Ελλάδας στην οποία εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα στη δεύτερη φάση της πανδημίας.

«Είναι η πρώτη περιοχή της χώρας που εισέρχεται στην κατηγορία επικινδυνότητας 4 και η πρώτη περιοχή που υπόκειται σε διαδικασία μερικού lockdown, αλλά lockdown είναι. Μόνο τα σχολεία λειτουργούν», επεσήμανε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε.

«Είναι διαδικασία εξάντλησης και της οικονομίας όταν πηγαίνουμε σε μια δεύτερη αναγκαστική παύση εργασιών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκεται σε μία περίοδο μετάβασης, χωρίς σχέδιο, από τον λιγνίτη, που απασχολεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού και παράγει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ, αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά θα έχουν μια σωρευτική πίεση».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η περιοχή της Κοζάνης είχε συρροή κρουσμάτων και στην πρώτη φάση της πανδημίας. Ήρθε στην πόλη για να δει πώς είναι η κατάσταση στο ΕΣΥ και στο τοπικό δημόσιο νοσοκομείο, για το οποίο πληροφορήθηκε ότι δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική ενίσχυση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κλινών σε ΜΕΘ ή σε προσωπικό. Όπως υπογράμμισε, σκοπός του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι η καταγραφή των προβλημάτων και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Επίσης, τόνισε ότι η Κοζάνη δεν πρέπει να έχει την αρνητική πρωτιά στο θέμα της πανδημίας και να έχει μία ευνοϊκή μεταχείριση από την πολιτεία με έκτακτα μέτρα ενίσχυσης.

«Το μερικό lockdown ήταν το "κερασάκι στην τούρτα" των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή κι έχει φέρει σε απόγνωση τους επαγγελματίες», σημείωσε ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας και πρόσθεσε πως η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης περνάει μία πολύ δύσκολη περίοδο λόγω του κορονοϊού και της απολιγνιτοποίησης.

Ο κ. Τσίπρας έφτασε στο δημαρχείο Κοζάνης φορώντας μάσκα και συνοδευόμενος από τους Τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέα Ξανθό και Αλέξη Χαρίτση.

Οι πρώτες κουβέντες με τους δημάρχους αφορούσαν την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στην Κοζάνη και ο κ. Τσίπρας είπε ότι ήρθε προετοιμασμένος βγάζοντας ένα μπουκαλάκι με αντισηπτικό από την τσέπη του.

Δέσμη 6 μέτρων πρότεινε ο Τσίπρας

1. Εισόδημα έκτακτης ανάγκης για όλους όσους, βλέπουν, είτε επειδή είναι πια άνεργοι είτε είναι επισφαλώς εργαζόμενοι, έχουν πρόβλημα επιβίωσης. «Προτείνουμε το ελάχιστο εγγυημένο 400 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος συν 200 ευρώ για κάθε δεύτερο μέλος της οικογένειας συν 100 ευρώ για κάθε παιδί. Μια τετραμελής οικογένεια να έχει την δυνατότητα με 800 ευρώ, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση».

2. Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν ξανά να επιδοτηθεί η εργασία και για όσες είναι πληγείσες να επιδοτηθεί στο 100% το ασφαλιστικό κόστος και στο 40% το εργασιακό κόστος.

3. Μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις με 2000 ευρώ ανά εργαζόμενο

4. Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

5. Επιδότηση του ενοικίου για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στο ενοίκιο στο 40%

6. Ειδικότερα για τους αγρότες, την κατάργηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Οι αγρότες είναι μια ειδική επαγγελματική κατηγορία που πλήττεται από τον κορονοϊό.