Στόλτενμπεργκ: ανησυχώ για την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο

Χωρίς να πάρει θέση για τις τουρκικές προκλήσεις εμφανίστηκε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Της Μαρίας Αρώνη

Την ανησυχία του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτεμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ενόψει της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί 21 και 22 Οκτωβρίου, με τηλεδιάσκεψη.

«Φυσικά ανησυχώ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου έχουμε δει αυξημένες εντάσεις, όπου έχουμε δει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων πλοίων στη θάλασσα, αεροπλάνων στον αέρα», είπε σχετικά.

Ερωτηθείς για τις κλιμακούμενες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Γ. Στόλτενμπεργκ είπε ότι το ΝΑΤΟ επικεντρώνει τις προσπάθειές του στη μείωση της έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην στρατιωτική απεμπλοκή, μέσω του Νατοϊκού μηχανισμού που συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο ίδιος, υπογράμμισε τη χρησιμότητα του μηχανισμού στρατιωτικής απεμπλοκής του ΝΑΤΟ. Τόνισε, μάλιστα, ότι ο μηχανισμός αυτός θα ενισχυθεί, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός ατυχήματος ή ενός επεισοδίου μεταξύ δύο Συμμάχων και σε περίπτωση που αυτό συμβεί, να αποφευχθεί μια κατάσταση εκτός ελέγχου.

Κληθείς από τον ΑΝΤ1 να σχολιάσει το γεγονός ότι η Τουρκία είναι εκείνη που κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή, με το Όρουτς Ρέις και τουρκικά πολεμικά να βρίσκονται σε περιοχή δυνητικής κυριαρχίας της Ελλάδος, ο Γ. Στόλτενμπεργκ απάντησε ότι δεν θέλει να επεισέλθει σε νομικά ζητήματα. Τόνισε ότι αυτό που έχει σημασία για το ΝΑΤΟ είναι να βοηθήσει να μειώσει τις εντάσεις μέσω του Νατοϊκού μηχανισμού στρατιωτικής απεμπλοκής και να κάνει ό,τι μπορεί για να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ενός ατυχήματος ή ενός επεισοδίου μεταξύ δύο πολύτιμων Συμμάχων, όπως είναι η Ελλάδα και η Τουρκία.

Συνεχίζοντας, ο Γ. Στόλτενμπεργκ, υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο αυτού του Νατοϊκού μηχανισμού, υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (hotline) που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Eίναι σημαντικό, πρόσθεσε ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γραμμή επικοινωνίας για να αποφευχθούν ατυχήματα. Η γραμμή αυτή, είπε ήταν πολύ αποτελεσματική τη δεκαετία του ’90. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική σε σχέση με τη δεκαετία του ‘90, αλλά επέμεινε ότι η γραμμή αυτή επικοινωνίας είναι πολύ βοηθητική.

Επιπλέον, ο Γ. Στόλτενμπεργκ είπε ότι ο μηχανισμός στρατιωτικής απεμπλοκής του ΝΑΤΟ και οι διπλωματικές προσπάθειες της Γερμανίας για έναρξη διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, πάνε «χέρι-χέρι». Τόνισε ότι ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης είναι «κοινή φιλοδοξία» τόσο του ΝΑΤΟ, όσο και της ΕΕ και πρόσθεσε ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ , αλλά και με πολλούς ηγέτες χωρών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.