Ολυμπιακός: “τρελά” πριμ στους παίκτες για το Champions league

“Χρυσάφι” στα πόδια των ποδοσφαιριστών για κάθε νίκη στους ομίλους, αλλά και για την πρόκριση.

Ένα εκατομμύριο ευρώ θα μοιράζονται οι παίκτες του Ολυμπιακού, ως έξτρα πριμ, σε κάθε νίκη τους στο Champions League, αρχής γενομένης απόψε (21/10, 22:00) στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων, κόντρα στη Μαρσέιγ.

Αυτό ανακοίνωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε συνάντηση που είχε τη Δευτέρα (19/10) με τους αρχηγούς του Ολυμπιακού (Παπαδόπουλος, Βαλμπουενά, Φορτούνης, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί).

Επιπλέον, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Πειραιά θα μοιράσει άλλα τρία εκατομμύρια σε περίπτωση πρόκρισης του Ολυμπιακού στη φάση των «16» του Champions League, ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού θα μοιραστούν το ποσό του ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίσουν στο Europa League.