Οικονομία

15ετές ομόλογο: υψηλή η ζήτηση με χαμηλό επιτόκιο

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου ανέρχονται σήμερα σε περίπου 38 δις ευρώ.

Υψηλή ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τη σημερινή επανέκδοση του 15ετούς ελληνικού ομολόγου, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 14 δις ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται γύρω στο 1,18%.

Το δημόσιο αναμένεται να αντλήσει 2-2,5 δισ. ευρώ.

Η χώρα έχει ήδη αξιοποιήσει τις αγορές χρέους τέσσερις φορές φέτος, αντλώντας συνολικά 10 δις ευρώ.

Με την σημερινή έκδοση των 15ετών ομολόγων, μαζί με την αύξηση του αποθέματος των εντόκων γραμματίων (σε 13 δις ευρώ έναντι 10 δις ευρώ το Μάρτιο) και τις εισροές κεφαλαίων της ΕΕ (0,7 δις ευρώ από SMP/ ANFA) εκτιμάται ότι καλύπτεται πλήρως το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ανακούφισης Covid-19 που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου ανέρχονται σήμερα σε περίπου 38 δις ευρώ. Ωστόσο, ότι από το συνολικό ποσό, τα 15,7 δις ευρώ τα οποία προέρχονται κυρίως από προηγούμενες εκταμιεύσεις του ESM, αποτελούν το λεγόμενο σκληρό μαξιλάρι των αποθεματικών, και η εκταμίευση μέρους αυτών προϋποθέτει την έγκριση των επίσημων πιστωτών της χώρας.