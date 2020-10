Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΑΧΕΠΑ: Rapid test σε όλο το προσωπικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπειτα από την επιβεβαίωση 10 θετικών κρουσμάτων στο προσωπικό του Νοσοκομείου. Εκατοντάδες πολίτες υποβλήθηκαν σε rapid test στην Νέα Σμύρνη.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, 1.500 rapid tests μεταφέρθηκαν χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ελεγχθεί όλο το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Η απόφαση λήφθηκε για την αποφυγή της διασποράς στο μεγαλύτερο Νοσοκομείο αναφοράς της βορείου Ελλάδας, έπειτα από την επιβεβαίωση 10 θετικών κρουσμάτων στο προσωπικό του Νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έκανε χθες 105 τεστ στο προσωπικό, τα οποία ήταν όλα αρνητικά, ενώ έγιναν και 167 τεστ PCR από τους μοριακούς αναλυτές του Νοσοκομείου, εκ των οποίων τα 166 ήταν αρνητικά.

Από το πρωί σήμερα, πραγματοποιείται rapid test σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου και εντός της ημέρας θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε πάνω από 1.500 εργαζόμενους.

Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, όλες οι Κλινικές του Νοσοκομείου λειτουργούν, τα τακτικά χειρουργεία διεξάγονται κανονικά και η εφημερία που έχει σήμερα το ΑΧΕΠΑ εξελίσσεται ομαλά. Αναβλήθηκαν μόνο τα χειρουργεία της Οφθαλμιατρικής Κλινικής για προληπτικούς λόγους.

616 rapid τεστ στην Νέα Σμύρνη

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στην πλατεία Νέας Σμύρνης.

Πραγματοποιήθηκαν 616 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν επτά (7) θετικά δείγματα, από τα οποία έξι (6) αφορούν σε Έλληνες και ένα σε αλλοδαπό (4 άνδρες και 3 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 45,5 έτη.