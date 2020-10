Κοινωνία

Αυτοκτόνησε ο ιδιοκτήτης του γηροκομείου στον Άγιο Στέφανο

Πρόκειται για το γηροκομείο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα σε εργαζόμενους αλλά και σε τρόφιμο.

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του ο ιδιοκτήτης γηροκομείου στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, στο οποίο είχαν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού σε εργαζομένους αλλά και σε μια ηλικιωμένη τρόφιμο.

Οι Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία, λόγω και του ιδιόχειρου σημειώματος που βρέθηκε δίπλα του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο 41χρονος αυτόχειρας, έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Την Τρίτη, όπως είχε πει στην κάμερα του ΑΝΤ1, ο ΕΟΔΥ είχε έρθει για τεστ στις 16 Σεπτεμβρίου και όλοι ήταν αρνητικοί.