ΑΠΘ: το ελαιόλαδο είναι “ασπίδα” για το Αλτσχάιμερ

Στο πλαίσιο της μελέτης, επιστήμονες διερεύνησαν για πρώτη φορά την επίδραση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και της μεσογειακής διατροφής ως φυσικής θεραπείας.

Η μακροχρόνια δίαιτα που περιέχει τρεις κουταλιές της σούπας καλής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ημερησίως, ξεκινώντας ίσως από νεαρή ηλικία, προστατεύει από την νόσο Alzheimer και από την εγκεφαλική αμυλοειδική αγγειοπάθεια, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής τυχαιοποιημένης μελέτης MICOIL.

Στο πλαίσιο της μελέτης, επιστήμονες από το ΑΠΘ και την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, διερεύνησαν για πρώτη φορά την επίδραση του ελληνικού, υψηλής περιεκτικότητας φαινολών πρόωρης συγκομιδής εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (αγουρελαίου) έναντι του μέτριας περιεκτικότητας φαινολών εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου -και της μεσογειακής διατροφής ως φυσική θεραπεία για την αμνησιακού τύπου ήπια νοητική διαταραχή, η οποία είναι συνήθως μια πρόδρομη κατάσταση της νόσου Alzheimer και χαρακτηρίζεται από απώλεια μνήμης και αδυναμία εκτέλεσης πολύπλοκων δραστηριοτήτων της καθημερινότητας. Επιπλέον, εξετάστηκε η γενετική προδιάθεση (APOE ε4) για τη νόσο Alzheimer και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες νευροψυχολογικές εκτιμήσεις κατά την έναρξη της μελέτης και μετά από 12 μήνες.

Σημειώνεται ότι ενώ δεν υπάρχει θεραπεία για την ήπια νοητική διαταραχή και τη νόσο Alzheimer,(εκτός από τη συμπτωματική θεραπεία της Alzheimer), η παγκόσμια προσπάθεια κατά των νοητικών διαταραχών εστιάζεται στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση της νόσου στο στάδιο της αμνησιακού τύπου ήπιας νοητικής διαταραχής.

Η μελέτη έδειξε ότι μια μακροχρόνια παρέμβαση με μεσογειακή διατροφή πλούσια σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σε 285 συμμετέχοντες, με υψηλό αγγειακό κίνδυνο, είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη νοητική λειτουργία σε σύγκριση με την ομάδα ελεγχόμενης δίαιτας. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, οι οποίες ακολούθησαν μεσογειακή διατροφή. Στη διατροφή της μίας ομάδας προστέθηκε ποσότητα 50ml (τρεις κουταλιές της σούπας) αγουρελαίου υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες, στη διατροφή της δεύτερης ομάδας προστέθηκαν 50ml έξτρα παρθένου ελαιολάδου μέτριας περιεκτικότητας σε φαινόλες ενώ η τρίτη ομάδα ακολούθησε μόνο μεσογειακή διατροφή χωρίς επιπλέον ποσότητα ελαιολάδου.

Η μελέτη MICOIL έδειξε ότι η μακροχρόνια παρέμβαση με το υψηλής περιεκτικότητας φαινολών αγουρέλαιο ή με μέτριας περιεκτικότητας φαινολών έξτρα παρθένο ελαιόλαδο συσχετίστηκε με σημαντική βελτίωση στις νοητικές λειτουργίες συγκριτικά με τηνμεσογειακή διατροφή, ανεξάρτητα από την παρουσία του APOE ε4, δηλαδή ανεξάρτητα από τη γενετική προδιάθεση. Οι φαινόλες είναι ουσίες οι οποίες μπλοκάρουν την παραγωγή των ελευθέρων ριζών, οι οποίες είναι αποτέλεσμα του οξειδωτικού στρες και καταστρέφουν τις μεμβράνες των κυττάρων. Στη δεύτερη αξιολόγηση, μετά από 12 μήνες παρακολούθησης, η μελέτη αποκάλυψε καλύτερη επίδοση στην ομάδα θεραπείας συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει άλλη μελέτη που να έχει εξετάσει με τόσο λεπτομερή τρόπο τις επιδράσεις του ελληνικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου σε ηλικιωμένους με ήπια νοητική διαταραχή ως αποτελεσματική λύση για την νοητική εξασθένηση», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη της έρευνας, καθηγήτρια του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, Μάγδα Τσολάκη.

Η επιστημονική ομάδα αποτελείται από την καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Μάγδα Τσολάκη, και τους ερευνητές: Ευτυχία Λαζάρου, Μάχη Κοζώρη, Νίκη Πετρίδου, Ειρήνη Ταμπάκη, Ιουλιέττα Λαζάρου, Μαρία Καρακώτα, Ιορδάνη Σαουλίδη, Ελένη Μέλλιου, καθώς και τον αναπληρωτή. καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Προκόπιο Μαγιάτη.

