Υγεία - Περιβάλλον

“Άγιος Σάββας:” Γιατροί και ασθενείς θετικοί στον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για κρούσματα στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» . Έκλεισε πτέρυγα.

Κύκλοι από το υπουργείο Υγείας αναφέρουν ότι στο Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο "Ο Άγιος Σάββας", χθες βράδυ, ανιχνεύθηκε θετικό κρούσμα μίας γιατρού αιματολόγου της Αιματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η συγκεκριμένη γιατρός καθώς και τέσσερις ακόμη γιατροί της Κλινικής -όλοι ασυμπτωματικοί- τέθηκαν προληπτικά σε καραντίνα.

Λήφθηκαν δείγματα από δέκα νοσηλευόμενους και επτά υπηρετούντες στην Κλινική (έξι γιατροί, ένας νοσηλευτής). Τα αποτελέσματα εκκρεμούν. Διενεργήθηκε απολύμανση όλων των χώρων της Κλινικής.

Η Κλινική συνεχίζει τη λειτουργία της, με συνδρομή ετέρων Τμημάτων του Νοσοκομείου.

Πηγές από το υπουργείο Υγείας αναφορικά με σχετικά δημοσιεύματα για το Τμήμα Γ1 του νοσοκομείου, σημειώνουν ότι την περασμένη εβδομάδα ανιχνεύθηκαν τρία κρούσματα σε νοσηλευόμενους και τρία σε νοσηλευτές, άπαντες χωρίς μείζονα συμπτωματολογία.

Οι τρεις θετικοί νοσηλευόμενοι μεταφέρθηκαν σε "Ελπίς", "Παμμακάριστο" και Κλινική COVID "Αγ. Σάββα".

Οι υπόλοιποι οκτώ νοσηλευόμενοι στο Τμήμα βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό και μεταφέρθηκαν σε άλλο Τμήμα του νοσοκομείου, προκειμένου να γίνει απολύμανση σε όλους τους χώρους του Τμήματος.

Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε όλο το προσωπικό του Τμήματος και όλα τα τεστ βγήκαν αρνητικά. Προληπτικά τέθηκαν σε καραντίνα δεκατρείς νοσηλευτές/-τριες και δύο ειδικευόμενοι γιατροί.