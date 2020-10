Life

“The 2Night Show” με πρωταγωνιστές σειρών του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις για τα νέα επεισόδια, εξομολογήσεις για την προσωπική τους πορεία και τις σχέσεις τους και διασκεδαστικά παιχνίδια.

Απόψε το βράδυ στο «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τη Δανάη Μιχαλάκη από τις «Άγριες Μέλισσες». Η ταλαντούχα ηθοποιός, μιλά για το ρόλο της «Δρόσως», έξι χρόνια μετά και για την κατάληξη της στην Τρούμπα.

Τι σχόλια άκουγε από τους τηλεθεατές για τις πράξεις της Δρόσως; Τι θα ήθελε να συμβεί στην ηρωίδα που υποδύεται, αν έγραφε εκείνη το σενάριο; Πόσο χαρούμενη νιώθει που της έχει δοθεί η ευκαιρία να τραγουδήσει στην αγαπημένη μας σειρά; Τέλος, τεστάρει τις μουσικές της γνώσεις σε ένα απολαυστικό παιχνίδι με τον Γρηγόρη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ευγενία Δημητροπούλου πρωταγωνίστρια της καθημερινής σειράς «Ήλιος». Πώς είναι τα καθημερινά γυρίσματα; Πόσες ώρες διαβάζει για το ρόλο της; Γιατί θεωρεί ότι της ταιριάζει περισσότερο η κωμωδία;

Η γλυκιά Ευγενία αποκαλύπτει αν το επάγγελμα της έχει αποτελέσει ποτέ εμπόδιο στην προσωπική της ζωή, πόσο σπουδαία θεωρεί τη συντροφικότητα, τη συμβίωση και τη δημιουργία οικογένειας Η Ευγενία φοράει τα ακουστικά στο παιχνίδι με τον Γρηγόρη και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό!

Ο Ιωάννης Απέργης, ο «Έλτον» που έχει κλέψει τις εντυπώσεις στην κωμική σειρά «Παρουσιάστε» αλλά και σαν «Βανγκέλ», με τα κωμικά βιντεάκια του στα social media, δίνει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη και ανοίγει την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. O Ιωάννης μιλά για την καταγωγή του από την Αλβανία, τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε εκείνος και η οικογένεια του κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα και το bullying που βίωσε σαν παιδί.

Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει πως παράλληλα με την υποκριτική, εργάζεται και στην οικοδομή με τον πατέρα του για να βγάζει τα προς το ζην αλλά και πως σύντομα ετοιμάζεται να γίνει πατέρας.

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” απόψε στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow

https://www.antenna.gr/the2nightshow