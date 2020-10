Life

“Άγριες Μέλισσες”: απρόσμενες εξελίξεις την Τετάρτη (εικόνες)

Ακόμη ένα συγκλονιστικό επεισόδιο της καθημερινής σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Καταιγιστικές εναλλαγές στην ζωή των ηρώων επιφυλάσσει το επεισόδιο της καθημερινής σειράς «Άγριες Μέλισσες», που θα προβληθεί την Τετάρτη στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Ασημίνα ανησυχεί πολύ για την επιρροή που ασκεί η Μυρσίνη στην ανατροφή του γιου της κι αποφασίζει να φτιάξει μια νέα καθημερινότητα για εκείνον στα δικά της πρότυπα. Η Δρόσω πολιορκείται από τον Φίλιππο ενώ η μαντάμ Κούλα την ενθαρρύνει να φτιάξει μια νέα ζωή, στο πλευρό του πλούσιου αυτού άντρα. Η Σοφούλα, πληγωμένη από την απόρριψη του Λάμπρου, τα χάνει όταν μαθαίνει πως ο Άγγελος ενδιαφέρεται για εκείνη. Ο Κωνσταντής ανακαλύπτει πως ο Μελέτης και η Πηνελόπη συνεχίζουν να βρίσκονται και δίνει τελεσίγραφο στον Μελέτη ενώ το Διαφάνι υποδέχεται την απρόσμενη άφιξη ενός άντρα. Η Βιολέτα και ο Λάμπρος ενημερώνουν τον Μιλτιάδη πως θα περάσει από επιτροπή προκειμένου να γυρίσει σπίτι του, όμως η κατάστασή του, τους ανησυχεί. Η Ελένη οδηγείται στην απομόνωση, μετά την επίθεσή της στον Βόσκαρη, περνώντας ξανά μια κόλαση στα χέρια του. Εκεί, όμως, θα δεχτεί μια αναπάντεχη επίσκεψη από το Διαφάνι.

