Χαρδαλιάς από Καστοριά: Επιθετική η έξαρση του ιού - Τι ανησυχεί τους επιδημιολόγους

Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι απάντησε για ενδεχόμενο lockdown.

«Έχουμε επιθετική έξαρση του ιού, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του πρώτου γύρου», τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποίησε στην Καστοριά, με τον περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και τους τρεις δημάρχους της περιοχής.

Σε ερώτηση για το εάν η Καστοριά θα εισέλθει στην υγειονομική κατάσταση 4, όπως έγινε αντίστοιχα με την Κοζάνη, τόνισε «ότι δεν θέλει ο ίδιος να προκαταλάβει την απόφαση που θα πάρει η επιτροπή η οποία εξετάζει το ζήτημα του υγειονομικού χάρτη», ωστόσο επισήμανε ότι «ανεξάρτητα εάν θα περάσει στην κατάσταση 4, τα επόμενα 24ωρα είναι σημαντικά, καθώς η έξαρση του ιού πρέπει να σταματήσει».

Ανέφερε ότι «η Καστοριά έχει σήμερα 113 κρούσματα με μέσο όρο ηλικίας τα 37 έτη», αλλά αυτό που προβληματίζει τον ίδιο και τους επιδημιολόγους που παρακολουθούν την περιοχή είναι ότι «τα ενεργά κρούσματα συσχετίζονται με ''κλάστερς'', που λειτουργούν ως εστίες υπερμετάδοσης». Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.