Αθλητικά

Κορονοϊός: Κρούσμα στον ΠΑΟΚ και αναβολή στο Αρης-ΑΕΛ

Η ανακοίνωση της Super League για την αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη.

Η Super League ανακοίνωσε την απόφασή της για αναβολή του αγώνα Άρης-ΑΕΛ, για την 6η αγωνιστική, ενώ έστειλε επιστολή της προς όλα τα μέλη της γνωστοποιώντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Ο Άρης θα υποδεχόταν την ΑΕΛ το ερχόμενο Σάββατο (24/10), αλλά τα κρούσματα κορονοϊού σε ποδοσφαιριστές και μέλη της ομάδας της Θεσσαλονίκης υποχρέωσε τη διοργανώτρια Αρχή να αναβάλλει το ματς.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Super League: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΕΛ - Άρης, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, αναβάλλεται, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές και στελέχη της ΠΑΕ Άρης.

Η απαρέγκλιτη τήρηση του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων.

Κρούσμα στον ΠΑΟΚ

Κατά τα προγραμματισμένα τεστ Covid για τον αγώνα με την Ομόνοια βρέθηκε ένα θετικό κρούσμα στον ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη απομονωθεί όπως έγινε και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις κι όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Λίγο αργότερα πρόκειται να ανακοινωθεί και η αποστολή που θα αποσυρθεί σε ξενοδοχείο για το αυριανό παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα.