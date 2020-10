Οικονομία

Σταϊκούρας: ιστορικά χαμηλό επιτόκιο για το 15ετές ομόλογο

Πόσα χρήματα άντλησε η Ελλάδα και πως διαμορφώθηκε το επιτόκιο. Σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.

«Η Ελλάδα προχώρησε, σήμερα, σε έκδοση 15ετούς ομολόγου, με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο δανεισμού. Άντλησε, από τις αγορές, 2 δισ. ευρώ, με κόστος κάτω από το 1,2%. Όταν, στην έκδοση του Φεβρουαρίου, την πρώτη αντίστοιχης διάρκειας μετά από μία δεκαετία, προ κορονοϊού, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,9%», αναφέρει σε δήλωση του ο Υπουργός Οικονομικών.

Όπως σημειώνει ο Χρήστος Σταϊκούρας, «υπογραμμίζουμε, επίσης, την υψηλή ζήτηση και την εξαιρετική ποιότητα της σημερινής έκδοσης. Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη διαχείριση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Συγχαίρω, για ακόμη μία φορά τον ΟΔΔΗΧ, για τη μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά του».

«Η Κυβέρνηση, με το οικονομικό επιτελείο της, αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή μας. Λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα για τη βήμα-βήμα βελτίωση της ισχύος της Πατρίδας μας. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και οι προκλήσεις μεγάλες. Είναι στο χέρι μας να τις υπερβούμε. Και θα τις ξεπεράσουμε, με πίστη στις δυνάμεις μας, με σχέδιο, με ρεαλισμό και σκληρή δουλειά», καταλήγει ο Υπουργός Οικονομικών.