Κορονοϊός: Νέα ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Έκτακτες δηλώσεις Χαρδαλιά

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για καινούριο αρνητικό ρεκόρ στην Ελλάδα. Δείτε LIVE στον ΑΝΤ1 τις ανακοινώσεις του Υφ. Πολιτικής Προστασίας.

Για νέο σοκ με αρνητικό ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα κάνουν λόγο οι πληροφορίες από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ΕΟΔΥ, αναφορικά με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του τελευταίου 24ώρου, που αναμένεται να υπερβαίνουν τα 800!

Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα νέα κρούσματα θα είναι «σημαντικά περισσότερα» από τα 667 που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για νέα μέτρα αναχαίτησης της εξάπλωσης της πανδημίας, τα οποία θα κριθούν την Πέμπτη, σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στις 19:25, σε έκτακτες δηλώσεις του, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοινωσε την λήψη νέων περιοριστικών μέτρων σε πολλές περιοχές της χώρας.





Πέντε περιοχές περιμένουν τις αποφάσεις των ειδικών καθώς αναμένεται να αλλάξουν βαθμίδα στον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας, φέρνοντας αλλαγές για την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρηματιών.

Όπως λένε οι ειδικοί κριτήριο για τα επόμενα βήματα θα είναι και η περίπτωση της Κοζάνης καθώς περιμένουν να δουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εχουν ήδη εφαρμοστεί εκεί.

Κατά πληροφορίες πρώτες στη λίστα των περιοχών που θα μεταβούν στην επόμενη κατηγορία (κόκκινη από πορτοκαλί) είναι τα Ιωάννινα και η Καστοριά.

Αρνητική αναβάθμιση - από κίτρινο σε πορτοκαλί - αναμένεται ακόμα και σήμερα για τη Θεσσαλονίκη με τον περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα να τονίζει ότι «αν δεν κάνουμε πιστή εφαρμογή και τήρηση των μέτρων θα πάμε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και θα μπούμε σε lockdown».

Στην Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ο οποίος εξήγησε στο cnn.gr ότι «σε επίπεδο τοπικού ενδιαφέροντος δεν έχουμε ποτέ αποκλείσει το ενδεχόμενο εφαρμογής τοπικών lockdown, κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν και το πρόσφατο και το απώτερο. Όμως εδώ πριν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, όταν μιλάμε για πολύ μεγάλες περιοχές όπως η πόλη της Θεσσαλονίκης, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήδη από σήμερα για παράδειγμα με το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη φαίνεται να αναβαθμίζεται στο επίπεδο επικινδυνότητας και να ανεβαίνει στο “πορτοκαλί”, θα παρθούν κάποια μέτρα -όπως για παράδειγμα η τηλεργασία ή θέματα διευθέτησης του ωραρίου. Τέτοια μέτρα θα ληφθούν ούτως ή αλλιώς σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη».

Οι επικίνδυνες περιοχές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα σκαλί πριν το επόμενο επίπεδο βρίσκονται επίσης οι Σέρρες (από πράσινο σε κίτρινο), η Κόρινθος (από κίτρινο σε πορτοκαλί) ενώ στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και η Βοιωτία, μια περιοχή στην οποία χθες ανακοινώθηκαν 30 κρούσματα, 22 εκ των οποίων συνδέονται με γνωστές συρροές.

Ιδίως σε ό,τι αφορά τα Ιωάννινα και την Καστοριά ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε κατά τη χθεσινή ενημέρωση ότι «επειδή είναι υψηλοί οι επιδημιολογικοί πολλαπλασιαστές και υπάρχουν πολλά και διάσπαρτα clusters (εστίες επιδημικής έξαρσης), η αύξηση γίνεται επιθετική, συνεπώς επικίνδυνη».

Εκτός των τοπικών μέτρων εξετάζεται από την κυβέρνηση το ενδεχόμενο εφαρμογής του «μάσκα παντού», ακόμα δηλαδή και σε εξωτερικούς χώρους που δεν έχουν συνωστισμό, αλλά και αυτό της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, όπως γίνεται στο Παρίσι, όπου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί δεν... κινείται τίποτα, εξαιτίας του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου. Το νυχτερινό lockdown θεωρείται ότι θα «βοηθήσει» να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του ιού από τους νέους, καθώς από τη μία θ' «αδειάσουν» τα κέντρα διασκέδασης, όπου παρατηρείται συνωστισμός, αλλά και θα αντιμετωπιστεί ο συγχρωτισμός στις πλατείες και τα πάρκα μετά τα μεσάνυχτα, όταν κλείνουν τα μαγαζιά.

Συνολικά, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, πανελλαδικά υπάρχουν 5.185 άτομα με ενεργή λοίμωξη κορονοϊού και 6.618 ιχνηλατημένες στενές επαφές τους σε κατ’ οίκον περιορισμό. Δηλαδή συνολικά 11.595 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα - αριθμός ρεκόρ οκταμήνου.

Την Τρίτη ο αριθμός των νοσηλευόμενων ήταν 780, αριθμός πολύ υψηλός για τα έως τώρα δεδομένα που οι ασθενείς δεν είχαν ξεπεράσει τους 720. Σε ό,τι αφορά τους νεκρούς, έχει ήδη καταρριφθεί το ρεκόρ του πιο «βαρύ» μήνα της οκτάμηνης επιδημίας, που ήταν ο περασμένος Σεπτέμβριος με 125 θύματα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 139 άνθρωποι λόγω της λοίμωξης Covid-19.

Κοινός παρανομαστής σε αυτές τις περιοχές στην εξάπλωση της επιδημίας είναι, όπως τόνισαν κατά την ενημέρωση της Τρίτης για τον κορονοϊό στο υπουργείο Υγείας, ο καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, οι άνθρωποι ηλικίας 18-39 χρόνων. Ενδεικτικά ανέφεραν πως τα άτομα με ενεργό λοίμωξη Covid-19 έχουν μέση ηλικία τα 30 έτη στη Θεσσαλονίκη και τα 33 έτη στην Αττική.