Κόσμος

Ισχυρή έκρηξη στο Λονδίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο Λονδίνο, έπειτα από έκρηξη σε κτήριο. Φόβοι για νεκρούς.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια έκρηξη, που όπως φαίνεται οφείλεται σε διαρροή υγραερίου, σε κατάστημα στο δυτικό Λονδίνο, έγινε γνωστό από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως μεταδίδει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα κομμωτήριο και ένα κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Κινγκ, στο Σάουθολ. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky News η έκρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα που βρισκόταν κάτω από διαμερίσματα.

Τέσσερις ενήλικες κι ένα παιδί διασώθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, η οποία ανέφερε πως δυνάμεις της επιχειρούν σε μια «περίπλοκη επιχείρηση» στην οδό Κινγκ. Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συμμετέχουν στις έρευνες στα χαλάσματα.

Η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως ύποπτο.