Κόσμος

Κορονοϊός: “Παγώνει” την ΕΕ η εξάπλωση – Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θορυβημένες οι ηγεσίες των κρατών μελών από τις διαστάσεις που λαμβάνει η πανδημία. Τι θα συζητήσουν

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα στις 29/10, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεδιάσκεψη για τον κορονοϊό.

Οι πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για ιδέα της Καγκελαρίου Μέρκελ, η οποία στην προηγούμενη Σύνοδο είχε πει ότι οι ηγέτες θα πρέπει το προσεχές διάστημα να συναντώνται "τακτικά" για να καταγράφουν την κατάσταση με τον κορονοϊό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, θεωρείται όμως σχεδόν δεδομένη η έκτακτη τηλεδιάσκεψη.

Ο Σαρλ Μισέλ και οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών θα συζητήσουν τον τρόπο που θα κινηθούν από τη στιγμή που η κατάσταση με την εξάπλωση του COVID-19 δεν εμφανίζει βελτίωση.

Ευρωπαϊκές πηγές είχαν αναφέρει ότι τους τρεις τελευταίους μήνες παρουσιάζεται συνεχής επιδείνωση.