Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 865 κρούσματα της Τετάρτης

Νέο "μαύρο ρεκόρ" στην Ελλάδα. Ποιες περιοχές ειναι κοντά στο "κόκκινο". Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Νέο αρνητικο ημερήσιο ρεκόρ στην Ελλάδα, με 865 νέα κρούσματα και ακόμη 6 θανάτους ανακοινωσε την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ.

Σήμερα, όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ διενεργήθηκαν 24.000 τεστ - αριθμός ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας διαμορφώνοντας τον σημερινό δείκτη θετικότητας στη χώρα στο 3,6%

Επίσης, η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 37 έτη (στη Θεσσαλονίκη η διάμεση ηλικία είναι ακόμα χαμηλότερη, στα 28 έτη).

Απο τα 865 κρούσματα, τα 44 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και ακόμη 11 εισαγόμενα κρούσματα αφορούν πολίτες που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα σε 6 περιοχές της χώρας, με την Καστοριά να τίθεται σε καθεστώς τοπικού lockdown.

Από τα 810 εγχώρια κρούσματα, τα 82 συνδέονται με γνωστές συρροές. Αναλυτικότερα:

331 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής , εκ των οποίων τα 38 συνδέονται με γνωστές συρροές

181 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 22 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 32 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο

32 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

27 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

23 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

19 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

13 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας, εκ των οποίων 6 συνδέονται με γνωστές συρροές

12 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές

9 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

8 κρούσματα από Π.Ε. Καβάλας

7 κρούσματα από Π.Ε. Πιερίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου

6 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

4 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

4 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας-

4 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

3 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης-

3 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας-

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

2 κρούσματα στηνΠ.Ε. Κέρκυρας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Τήνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λευκάδας-

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κω

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμνου.

Ακόμη, 41 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.