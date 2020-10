Τεχνολογία - Επιστήμη

Εντυπωσιακοί υδροστρόβιλοι σε Ρόδο και Νάξο (εικόνες)

Περισσότεροι από 15 υδροστρόβιλοι καταγράφηκαν στην νησί των Δωδεκανήσων, μέσα σε λίγα λεπτά!

Υδροστρόβιλοι έκαναν την εμφάνισή τους στη Ρόδο λιγο πριν το μεσημέρι κυρίως στις περιοχές Κολύμπια, Φαληράκι και παραλία Τσαμπίκας, προκαλώντας μέχρι στιγμής μικροζημιές.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο, που ήταν ορατό από αρκετά χιλιόμετρα μακριά, κατέγραψαν αρκετοί Ρόδιοι και κατακλύστηκαν τα social media από φωτογραφίες και βίντεο, με περισσότερους από 15 υδροστρόβιλους να εμφανίζονται σε διάφορες παραλιακές περιοχές της Ρόδου.

Το φαινόμενο του υδροστρόβιλου εμφανίζεται τις μέρες με μεγάλη ζέστη και υγρασία και πρόκειται για δίνη ανάμεσα σε ένα «καταιγιδοφόρο νέφος» και της επιφάνειας της θάλασσας. Κύριο αίτιο εμφάνισης του φαινομένου αυτού είναι η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υδάτινων επιφανειών και ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων.

Αν και πιο αδύναμοι από τους ανεμοστρόβιλους οι υδροστρόβιλοι εμφανίζουν ταχύτητα ανέμων πάνω από 100 χλμ την ώρα. Φτάνοντας όμως στην στεριά… εξανεμίζονται. Οι περισσότεροι υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κοντά στους τροπικούς και σπανιότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη.

Η ερασιτεχνική διαδικτυακή μετεωρολογική ομάδα «ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ» με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Μανωλά, καθ΄όλη τη διάρκεια των καιρικών φαινομένων ειναι και παραμένει σε επαγρύπνηση ενημερώνοντας τους πολίτες, μέσω του διαδικτύου, για την ασφάλειά τους.

Υδροστρόβιλος στην Νάξο

Ένας εντυπωσιακός ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στη Νάξο.

Όπως περιγράφουν τα τοπικά Μέσα, ο ανεμοστρόβιλος ήταν ορατός από πολλές περιοχές του νησιού και οι κάτοικοι έσπευσαν να τον απαθανατίσουν

