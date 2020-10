Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: Πώς θα εορταστεί η Εθνική Επέτειος στα σχολεία

Πώς θα εορταστεί η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στα δημοτικά σχολεία.

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις, αλλά με εκδηλώσεις ανά τμήμα και παράδοση σημαίας στους σημαιοφόρους από τους διευθυντές, θα εορταστεί φέτος στα δημοτικά σχολεία η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Όπως είναι ήδη γνωστό, δεν θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις και για τον λόγο αυτό, στη σχετική εγκύκλιο που υπογράφει η αρμόδια υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, καθορίζεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν προετοιμασίες επιλογής μαθητών/τριών για τη συγκρότηση των τμημάτων παρέλασης.

Ωστόσο, η εκπροσώπηση των σχολείων με τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών σε εορταστικές εκδηλώσεις, όπως πχ δοξολογία και κατάθεση στεφάνων, αυτή θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID

Ειδικότερα, για τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, η εν λόγω εγκύκλιος ορίζει ότι αυτή θα γίνει κανονικά, με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος.

Υπενθυμίζεται ότι σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης (ένας μέχρι 31 Ιανουαρίου και ένας από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους), βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας τους κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και δέκα παραστάτες (πέντε μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους).

Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και δύο μαθητές της ΣΤ' τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες και στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου (ένας μέχρι 31 Ιανουαρίου και ένας από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους).

Η παράδοση της σημαίας από τον διευθυντή του δημοτικού στον σημαιοφόρο θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

Επιπλέον, σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνουν εκδηλώσεις την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, εντός του κάθε τμήματος και θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών.

Οι μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.

Για το τι θα ισχύσει για τα γυμνάσια και τα λύκεια, αναμένεται να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος.